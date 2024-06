Lunedì 3 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Il mistero buffo della richiusura dopo la riapertura, che era arrivata dopo una precedente chiusura seguita alla prima riapertura, dopo due anni di lavori. Uno scioglilingua da far perdere la testa, che serve a riassumere quel “pasticciaccio brutto” della Galleria di Colle Giardino. Ci si appella a citazioni letterarie, unica alternativa agli sfoghi non proprio cordiali degli automobilisti reatini, ormai portati allo sfinimento da lavori senza fine.

Lo scenario. Dai giorni scorsi, è di nuovo chiusa a metà la canna nord del tunnel, ovvero quella in direzione Rieti: nessun comunicato ufficiale dall’Anas, ma neppure nessuna spiegazione dalle istituzioni locali. Silenzio assoluto, insomma, da tutti quelli che un anno e mezzo fa avevano fatto a gara per farsi fotografare nel giorno del taglio del nastro alla riapertura della Colle Giardino, dopo due anni di lavori. Erano oltre venti in quella mattinata, per entrare nell’inquadratura della foto: c’erano gli operatori di Anas, ovviamente, poi amministratori di Comune, Provincia e Regione Lazio. Gli stessi che oggi non spiegano o, quando interpellati, si trincerano dietro ad un «la gestione dei lavori sulla Salaria non compete a noi».

La ripetizione. La brutta sorpresa è arrivata con cartelli spuntati sulla strada nei giorni scorsi. All’improvviso, la corsia di destra della canna nord della Colle Giardino è stata chiusa, con frecce ben visibili subito dopo l’incrocio di San Giovanni Reatino e con il posizionamento lungo tutta la linea di mezzeria di coni stradali in gomma. Una misura che ha portato alla diminuzione della portata della galleria, con conseguenti rallentamenti nelle ore di punta, nei feriali e, soprattutto, nel fine settimana. Un problema non certo secondario, soprattutto se si considera il momento particolare che la città di Rieti sta vivendo da un punto di vista di viabilità: la canna sud, ovvero quella in direzione Roma, è ancora chiusa e tutta la zona dello svincolo Rieti ovest della superstrada per Terni è bloccato, con il ponte sul Turano chiuso.

Tempi indefiniti. In uno scenario così delicato arriva quest’altra chiusura improvvisa e immotivata (forse, nuove infiltrazioni di acqua?), avvenuta senza alcuna comunicazione. Un problema che si era già presentato appena una settimana dopo la prima riapertura della canna nord, quando fu richiusa una corsia per alcuni mesi, fino allo scorso febbraio. Ci si chiede quando (e se) finiranno i lavori alla Colle Giardino, ma le risposte non si trovano nemmeno dove dovrebbero essere, ovvero sul sito dell’Anas. Nella sezione dedicata ai lavori in corso, per la galleria reatina si parla di una generica manutenzione di impianti tecnologici, ma non è chiaro se la dicitura riguardi entrambe le canne o solo quella sud che, in ogni caso, doveva essere riaperta a febbraio scorso e, successivamente, era stata fissata la data di luglio. Sul sito risulta che i lavori sono al 40% di svolgimento e alla voce “ultimazione prevista” c’è scritto «termine dei lavori in corso di ridefinizione». Un mistero buffo, insomma, su cui si attende una spiegazione. Magari proprio da chi era stato tanto veloce a cercare uno spazio nella foto dell’inaugurazione.