All'esordio Alba Cittareale sconfitta 2-3 dalla Castelnuovese. Foto. «Gara condizionata dalle scelte arbitrali»

RIETI - L’Alba Cittareale sconfitta in casa dalla Castelnuovese: padroni di casa in vantaggio, ma poi due espulsioni costringono la squadra in nove per tutto il secondo tempo.

Una prova, comunque di carattere per gli uomini di Masci che alla fine si erano anche riportati sul pari, prima di soccombere poco prima dello scadere sul 2-3. Un carattere che sicuramente aiuterà nel proseguo del campionato.

Il primo tempo vede una sostanziale divisione a metà del predominio delle due squadre sulla partita.

Al 27’ il palo di Ambrosoni segna il primo squillo per gli ospiti. Al 40’ arriva la risposta di Lopez per i padroni di casa che chiudendo in forcing la prima frazione trovano il gol del vantaggio al 44’ con il capitano Ciogli.

La seconda frazione di gara sembra proseguire con l’Alba Cittareale in attacco fino al 5’, quando Gouhie lanciato a rete impatta sul portiere Violante. L’arbitro Filipponi di Tivoli senza esitazioni estrae il rosso per l’attaccante di casa, giudicando il gioco pericoloso. Ma non si finisce qui: dopo una parata provvidenziale di Ballanti, estremo difensore dell’Alba Cittareale, al 15’ arriva l’altro episodio chiave: espulsione di Ciogli nel corso di un intervento su Cala. Da qui comincia un’altra partita fatta di sofferenza e di attacchi del Castelnuovo. Prima un palo di Podda al 28’ e poi arrivano le due reti di De Santis al 28’ e di Orazi al 33’ che ribaltano la gara. Ma l’Alba Cittareale anche in inferiorità non molla la presa e al 40’ Cirilli porta al pareggio i padroni di casa. L’illusione dura poco: l’Alba Cittareale continua ad attaccare nonostante l’inferiorità numerica e il Castelnuovo la punisce al 42’ con Donato.

«È stata una gara pesantemente condizionata dalle scelte arbitrali - spiega l’allenatore dell’Alba Cittareale Giovanni Masci - non posso davvero rimproverare nulla ai ragazzi che hanno fatto un primo tempo concentrato e senza sbavature. Nel secondo tempo, in inferiorità numerica addirittura avevamo riacciuffato il pareggio. La squadra ha dato tutto».