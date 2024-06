2 giugno, i look delle celebrazioni al Quirinale: Meloni in total white, Laura Mattarella in rosa confetto, Rovazzi e gli immancabili occhiali da sole

Parata di politici e vip al Quirinale per le celebrazioni del 2 giugno. Il tradizionale concerto viene poi seguito dal ricevimento ai Giardini del Quirinale: presenti da Renato Zero a Donatella Versace, passando a Fabio Rovazzi, Lino Banfi e Giuseppe Tornatore, Federico Palmaroli in arte Osho, il ballerino Roberto Bolle, il premio Oscar Nicola Piovani, il campione del Mondo Marco Tardelli. Tantissimi i volti della politica, tra gli altri Arianna Meloni, con il marito nonché ministro Francesco Lollobrigida, ‘reduci’ della chiusura della campagna elettorale di Fdi a piazza del Popolo. Tanti altri i volti del governo presenti, tra questi Carlo Nordio e Raffaele Fitto, Daniela Santanche’, Matteo Piantedosi, Gilberto Pichetto Fratin, Guido Crosetto. Al Quirinale è arrivata anche là premier Giorgia Meloni, tra le prime a giungere per assistere al concerto e al discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.