Domenica 2 Giugno 2024, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 19:27

«Mi ha detto: "Lasciami andare, ci sediamo insieme per un po' e facciamo qualche foto". E così, alla fine, le ho detto: vai, mia cara». La mamma di Patrizia, una delle ragazze morte travolte dal fiume Natisone, svela i momenti precedenti alla strage al giornale romeno Observator.

Natisone, i corpi di Patrizia e Bianca vicino al luogo dell'abbraccio. Gli esperti: morte avvenuta in pochi istanti

Chi era

Patrizia Cormos, 20 anni, era nata a Colleferro (Roma), ma abitava con la famiglia a Basaldella di Campoformido e frequentava l'Accademia di Belle Arti a Udine. Le cene da McDonald's, qualche serata in disco, lo spritz. Venerdì mattina ha sostenuto un test per l'accesso all'esame di "Modellazione in 3D", in programma nella sessione di luglio, dopodiché all'ora di pranzo è uscita con i due connazionali arrivati dall'estero, a cui era molto affezionata: «La distanza non conta con un'amicizia vera».

L'amicizia

Bianca Doros, 23 anni, era una delle sue migliori amiche. Laureata in Scienze economiche a Bucarest, era giunta qualche giorno prima dalla Romania, per fare visita ai genitori a Udine. Le pizze e i gelati in centro, le gite a Venezia. Un metro e 65 di grande bellezza, gli scatti da modella con le borsette di variopinte perle fatte a mano, l'immancabile cappello di pelle nera in testa. Il montaggio sincopato dei reel su TikTok con Patrizia: «Noi durante la settimana. Noi nel weekend. Ci sopportiamo ancora!». Con le ragazze c'era Cristian Casian Molnar, 25 anni, fidanzato di Bianca. Originario di Satu Mare, abitava vicino a Vienna. Quattro ore d'auto per il Friuli sulla sua Bmw gli avevano consentito di raggiungere la sua innamorata in Italia.

Il ricordo di Bianca

"Era sicuramente una di quelle ragazze che avrebbero potuto ottenere grandi risultati nella professione. Era molto preparata ", ha detto Fausto Deganutti, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Udine. Il giorno della tragedia Patrizia aveva sostenuto un esame all'università. "Per noi insegnanti è un dolore straziante. Quasi tutti abbiamo figli o nipoti. Per me personalmente questi bambini avrebbero potuto essere i miei nipoti ", ha testimoniato Fausto Deganutti, direttore dell'Accademia di Belle Arti di Udine. Bianca, 23 anni, era laureata in Economia e aveva approfittato di diversi giorni liberi per viaggiare in Europa con il fidanzato. Voleva visitare i suoi genitori stabiliti in Italia.