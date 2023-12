Real Gavignano Ponzano poco cinico, l'Alba Cittareale trova un buon punto: 1-1. Tabellino, commenti e foto

RIETI - Finisce in parità 1 a 1 lo scontro tutto reatino della 13esima giornata del campionato di calcio di Prima categoria (girone B) tra il Real Gavignano Ponzano e l’Alba Cittareale.

Al Valle Mentuccia dopo un primo tempo soporifero con poche emozioni, la gara si accende nella ripresa con diverse occasioni da rete per entrambe le squadre. Tante palle gol sprecate dai padroni di casa e due clamorose occasioni fallite dagli ospiti che hanno provato a sfruttare le ripartenze sul forcing di Gavignano. In classifica, dopo il pareggio di oggi, il Real Gavignano sale a 17 punti mentre l’Alba Cittareale si attesta a 8 punti sempre in piena lotta salvezza.

Il primo tempo

Al 7’ ci prova Nocelli per i padroni di casa ma il suo turo si perde a lato. Al 20’ uno scambio Giovannelli – Migliorelli porta al tiro il centravanti di Gavignano col portiere ospite che si esalta parando la conclusione dell’attaccante sabino. Al 43’ il tiro di Giovannelli da fuori viene respinto coi pugni dal portiere ospite. Su ribaltamento di fronte è Amara Diomande che calcia a lato di poco. Al 45’ è Scarinci per il Gavignano, ben servito da Giovannelli che spreca da due passi.

La ripresa

Il secondo tempo è pirotecnico: al 4’ i padroni di casa passano in vantaggio con Migliorelli il quale intercetta un retropassaggio involandosi verso la porta ospite, si decentra aspettando l’uscita di Ballanti e piazza un diagonale chirurgico che non da scampo all’estremo difensore ospite per l’1 a 0 Gavignano.

Passano due minuti e l’Alba Cittareale pareggia: da rimessa laterale il pallone viene scodellato in are dove è lasciato completamente libero Salgado il quale di testa supera il portiere Gobbi in uscita e deposita la palla in rete per l’1 a 1. La reazione di Gavignano è furiosa: all’8 da azione d’angolo scaturisce una mischia con il portiere ospite costretto al salvataggio su un tiro da centro area, due minuti dopo è Bernocchi ben servito da Patrizio Pennacchini che non inquadra la porta da posizione favorevolissima. Al 12’ è Gherardo in girata che sfiora il palo. I padroni di casa ci provano ancora con Giovannelli al 23’ ma il pallone calciato dall’attaccante di casa esce a lato di un soffio. E’ un monologo dei padroni di casa: al 25 del secondo tempo Nocelli di testa impegna Ballanti alla deviazione in angolo e qualche minuto più tardi il neo entrato Mannelli che mette fuori di un niente. Alla mezz’ora della ripresa su azione di rimessa l’Alba Cittareale sfiora il gol con Camara ben servito da Diomande col portiere di Gavignano costretto alla gran parata per evitare la beffa. Due minuti più tardi Mannelli serve Migliorelli col centravanti di casa che costringe Ballanti ad un intervento prodigioso per evitare il gol. A due minuti dalla fine grande chance per gli ospiti che con Mayorga colpiscono la traversa con un tiro dalla distanza, sulla respinta Salgado tira verso la porta di Gavignano trovando la bella respinta di Gobbi il quale riesce poi a respingere sul tap-in di Diomande. Un po' di nervosismo nel finale con alcuni cartellini gialli comminati dall’arbitro Giorga Monti per tentare di raffreddare gli animi di una gara che si chiude con un pareggio che fa muovere la classifica ad entrambe le squadre che hanno parecchio da recriminare per le tante occasioni non sfruttate specie nel secondo tempo.

Le dichiarazioni post-gara

Marco Galassetti, allenatore Real Gavignano Ponzano: «C’è poco da dire dopo una gara del genere, dominata per larghi tratti. Purtroppo non siamo riusciti a fare il secondo gol malgrado abbiamo creato tanto. C’è rammarico per questo, dobbiamo essere più cinici e concreti in un campionato difficile dove ogni squadra può metterti in difficoltà. Qualche fischio arbitrale non mi ha convinto ma non voglio appellarmi a questo o dire che non siamo riusciti a vincere per colpe arbitrali, siamo noi che non siamo riusciti a segnare dopo non aver saputo gestire il vantaggio ad inizio ripresa. Andiamo avanti, resettiamo e proseguiamo verso il prossimo impegno»

Fabio Santelli, vice allenatore Alba Cittareale: «Gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Abbiamo avuto tante chance per portarla a casa ma anche loro non sono stati da meno, tutto sommato guardando al computo delle occasioni penso che il pareggio sia il risultato giusto. Colgo l’occasione per mandare un forte abbraccio al nostro mister Masci che è dovuto rimanere a casa per problemi di salute. Gli siamo vicini»

Il tabellino

Real Gavignano Ponzano: Gobbi, Gherardo G., Pennacchini P., Scarinci, Pellegrini, Nocelli, Bernocchi (60’ Barnabei), D’Achille (62’ Mannelli), Migliorelli, Gherardo Y., Giovannelli. A disp. Pennacchini F., Polidori, Malizia, Frossi, Pedacchia, Perrini, Ratini. All. Galassetti

Alba Cittareale: Ballanti, Cirilli, Mayorga J., Honores, Fortes (60’ Gentile), Diomande M., Pellegrini (46’ Camara),Velasquez (65’ Cecchini), Mayorga J.C., Salgado, Diomande A. (90’ Bikoe). A disp. Gentile, Camara, Isljami. All. Santelli

Arbitro: Giorgia Monti di Roma 1

Marcatori: 49’ Migliorelli (G), 51’Salgado (AC)

Note: ammoniti Nocelli, Scarinci, Barnabei (G), Ballanti, Honores, Diomande A., Velasquez (AC). Angoli 9-1, spettatori 100 circa