Domenica 2 Giugno 2024, 00:10

RIETI - ​Tempi duri per gli autovelox sulle strade reatine, con la postazione mobile di Ponte Buita che potrebbe sparire per sempre. Sarebbe questa una delle conseguenze del nuovo decreto interministeriale su uso e posizionamento degli apparati che rilevano la velocità. Il provvedimento potrebbe mandare in pensione una delle “macchinette” più prolifiche d’Italia: il Comune di Poggio San Lorenzo che la gestisce, si è piazzato quarto tra i Comuni sotto i mille abitanti che incassano di più dagli autovelox, con 415mila euro nel 2023. Per molti, uno strumento per fare cassa, altri ritengono che sia uno fondamentale per la sicurezza stradale.

Le contestazioni. Alla prima schiera appartengono molti automobilisti che, sia sui social sia con segnalazioni alla redazione de Il Messaggero, avevano denunciato un sistema definito poco trasparente. La Municipale di Poggio San Lorenzo installa l’autovelox mobile soprattutto nei giorni feriali, nella piazzola di Ponte Buita, subito dopo una curva nel punto in cui il limite della Salaria scende da 90 km/h a 50 km/h: molti automobilisti hanno segnalato l’impossibilità di arrivare quasi a dimezzare la velocità in pochi metri. Ulteriore elemento di protesta è la poca distanza della segnaletica provvisoria, del cartello da mettere a bordo strada.

Le regole. Stando a quanto scritto nel decreto interministeriale, ci sono vari elementi che porteranno all’abolizione di quella postazione. Il primo riguarda il limite di velocità: secondo le disposizioni, non sarà possibile posizionare un autovelox in un punto dove il limite di velocità è ridotto di più di 20 km/h rispetto a quanto previsto per quella tipologia di strada. La Salaria è una statale extraurbana, dove il codice prevede un limite di 90 km/h. Di conseguenza, non si potranno installare dispositivi laddove il limite scenda al di sotto dei 70 km/h. Per la segnalazione, il cartello dovrà essere posto almeno un chilometro prima della postazione. C’è poi da considerare l’aspetto forse più importante, sull’autorizzazione della postazione: la parola ultima spetterà al prefetto che, anche nei casi di autovelox mobile, dovrà dire se può o non può essere posizionato in una determinata zona. Una delle condizioni essenziali per l’ok è quella dell’alto tasso di incidentalità in quel punto, con riferimento alle statistiche ufficiali. Ci si chiede se l’area di Ponte Buita risponda a quest’ultimo criterio. Il controllo è partita e, entro 12 mesi, gli Enti si dovranno adeguare alla nuova legge.