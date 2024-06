La Best League si conferma al top. Lo Scientifico alza due trofei, uno per Itis 2 e Ragioneria. Foto

RIETI – È terminata la quattordicesima edizione della Best League. Tantissimi i giovani che dal pomeriggio di sabato primo giugno fino a tarda notte, si sono ritrovati al Parco “Il Coriandolo” di Viale Fassini per assistere alle finali dei vari sport, ma anche per ballare e cantare grazie alla musica dal vivo. Nelle finali lo Scientifico fa doppietta tra Basket e Beach Volley, il calcio a 5 è dell’Itis2 mentre nel vecchie glorie trionfa Ragioneria.

Nel calcio a 5 trionfa l’Itis2 contro lo Scientifico, in una gara al cardiopalma terminata 6-5.

Nel Basket il derby fra le due squadre dello Scientifico va allo Scientifico1. Mentre L’Itis si aggiudica il terzo posto nella finale contro Ragioneria. Nel Beach Volley lo Scientifico si aggiudica il primo posto battendo il Classico 3-2. Mentre l’Epn sale sul podio del terzo posto battendo Ragioneria. È proprio quest’ultima che vince la prima edizione del calcio a 5 Vecchie Glorie battendo lo Scientifico 12-3.

I risultati delle finali

Calcio a 5

Ragioneria-Itis (finale pe ril 3° posto non disputata)

Scientifico-Itis2 5-6

Basket 3vs3

Ragioneria-Itis 82-84 (finale 3° posto)

Scientifico-Scientifico2 62-57

Beach Volley

Epn-Ragioneria 3-0 (finale 3° posto)

Scientifico-Classico 3-2

Calcio a 5 vecchie Glorie

Classico-Istituto Formazione Rieti (finale 3° posto non disputata)

Scientifico-Ragioneria 3-12