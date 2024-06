Poggio Mirteto, controlli dei carabinieri nella serata: una denuncia e quattro patenti ritirate

RIETI - Sono ormai costanti i dispositivi di controllo del territorio posti in atto, durante i fine settimana, dalla Compagnia Carabinieri di Poggio Mirteto. Ogni weekend, infatti, vengono dispiegati uomini e mezzi in orari serali e notturni nei pressi dei luoghi maggiormente frequentati dai giovani della “movida mirtense” e lungo le principali arterie stradali che attraversano il territorio al fine di prevenire, mediante la capillare presenza di Carabinieri, atteggiamenti pericolosi per la propria ed altrui incolumità come quello di porsi alla guida dopo aver assunto una quantità eccessiva di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti.

Nonostante il costante impegno profuso in tal senso da parte dell’Arma, continuano a registrarsi controlli a conducenti in stato di alterazione psicofisica dovuta ad un’eccessiva assunzione di sostanze alcoliche.

Nel sabato sera appena trascorso, un 36enne, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, è stato trovato con un tasso alcolemico ben oltre il consentito così come accertato tramite etilometro.

L’uomo, interpellato a riguardo, ha inoltre rifiutato di essere sottoposto alle verifiche volte ad accertare un eventuale uso di sostanze stupefacenti: a questo punto, oltre al ritiro della patente di guida ed alla relativa sanzione amministrativa, è scattato per l’interessato anche il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria e la segnalazione alla Prefettura di Rieti per i successivi adempimenti.

Nel complesso, i servizi dei Carabinieri nell’ultimo fine settimana hanno permesso di controllare 42 veicoli e 6 esercizi pubblici, nonché elevare 12 sanzioni per altrettante infrazioni al Codice della Strada con il conseguente ritiro di ulteriori 4 patenti di guida.