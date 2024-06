Domenica 2 Giugno 2024, 00:10

RIETI - Marcell Jacobs lo aveva dichiarato dopo la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo, che la pasta all’amatriciana era il suo piatto preferito. Ed aveva già molto apprezzato, in occasione dei Campionati italiani assoluti Rieti 2022, quella preparata dallo chef Guerrino Linguari dell’agriturismo “Sapori d’altri tempi” di via Velinia, tanto che si è ben affrettato a tornarci, al suo ritorno in pianta più stabile in terra reatina.

La testimonianza. «È un ragazzo d’oro, gentilissimo - dice il titolare, Elenio Giovannelli - e sul menù non ha dubbi, sceglie sempre la pasta all’amatriciana, rigorosamente rossa, la classica». Decisamente una buona forchetta, l’uomo più veloce del mondo, che di spaghetti ne ha divorati almeno due etti e mezzo, tanto da non avere più spazio per il secondo, ma solo per una fresca insalata verde con pomodorini e un buon caffè, a cui il campione non può proprio rinunciare.

Un’abitudine quotidiana che lo ha portato a chiedere una macchinetta con le cialde direttamente sul campo, a disposizione nei giorni di allenamento all’Olympic Training Camp dello stadio Guidobaldi. A tavola con lui, oltre al suo staff, fotografi e giornalisti di un settimanale italiano, che sta preparando uno speciale sull’allenamento pre-Olimpiade del velocista: vedremo Rieti, dunque, tra le pagine di una rivista patinata, a giudicare dallo shooting fotografico che è stato allestito sulla pista ieri mattina, con Jacobs in posa sorridente davanti all’obiettivo, in abbigliamento sportivo giallo-fluo.

Gli spettatori. «Che bel ragazzo, molto a modo, è stato lui a venire a salutarci - raccontano alcune signore del gruppo del centro anziani Ex Piaggio, casualmente a pranzo in un tavolo vicino dell’agriturismo. - Veniamo a mangiare qui una volta alla settimana, poi restiamo tutto il pomeriggio per giocare a burraco e stare in compagnia», prosegue il gruppo. Con sorpresa di inizio giugno, dato che ad allietare la giornata è arrivato anche un superbig dello sport. «Ci siamo complimentati tutti con lui - affermano, all’unisono, gli anziani del centro ex Piaggio - è un orgoglio che sia venuto ad allenarsi a Rieti: siamo felici che si trovi bene».

E le signore Gabriella Rinaldi e Marcella Riso non ci hanno pensato due volte a mettersi in posa per un selfie con il campione olimpico, in un’atmosfera cordiale e gioiosa, che non ha avuto solo il sapore di un gustoso piatto di pasta, ma anche quello di un affettuoso scambio generazionale. «Questa è la terza o quarta volta che viene qui, nel corso degli anni. Evidentemente si è trovato bene e ne siamo molto felici», aggiunge il titolare Giovannelli, anch’egli in posa per una foto ricordo.

Gli impegni. Dopo l’allenamento del mattino - con altri selfie richiesti ed esauditi a bordo campo - e il pranzo, Jacobs si è sottoposto ad una seduta di fisioterapia e poi un po’ di meritato relax, nella giornata successiva agli sforzi delle gare di Ostrava in Repubblica Ceca e Oslo in Norvegia. Molto sorridente e cordiale, Marcell Jacobs è sembrato ormai perfettamente integrato in città, tanto che si dice «supersoddisfatto» dell’ambiente che lo ha accolto, non solo in pista, ma anche per quanto riguarda la casa presa in affitto, per la tranquillità ed il clima ideale. Oltre, naturalmente, alla genuinità del cibo e della gente, ben lontana da quella delle metropoli, dunque ottimale per il suo benessere e per quello dei suoi compagni di pista, guidati dall’allenatore statunitense, Rana Reider. Pare che abbia espresso però un piccolo desiderio, perché tutto sia davvero perfetto. Capricci da vip? Macché. Una fetta di anguria fresca sul campo si può avere? Jacobs è nel posto giusto.

Gli altri atleti hanno fatto ritorno a Rieti, dopo gli impegni internazionali e in vista, per alcuni di loro, degli Europei di Roma.