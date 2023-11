Casperia si rilancia, Alba Cittareale paga gli errori difensivi: a Montopoli finisce 4-1. Tabellino e commenti

RIETI – Nell’ottava giornata del campionato di Prima categoria va in scena al campo “Gaetano Rinalduzzi” di Montopoli il derby tra Casperia e Alba Cittareale. Una gara che i padroni di casa si aggiudicano col punteggio di 4-1 e si rilanciano verso la zona alta della classifica mentre la squadra ospite paga pesantemente alcuni errori difensivi.

Il primo tempo

Il Casperia parte subito all’attacco e passa in vantaggio dopo un solo minuto: Ubah scatta sulla fascia destra ed effettua un lancio in area dove Ramazzotti raccoglie e spiazza Ballanti con un tiro angolato. Insiste la formazione guidata da Andrea Capulli ed al 7’ si rende nuovamente pericolosa con un calcio di punizione battuto al limite dell’area da Riccardo De Angelis: sotto rete tenta la deviazione Forcellini (esemplare anche oggi la gara dello storico giocatore e già capitano del Casperia!) ma i difensori avversari riescono a rinviare. Reagisce l’Alba Cittareale al 13’ con una deviazione di Serij che sorvola la traversa e un minuto dopo è da applausi lo scambio volante tra Bonifazi e Ramazzotti con una conclusione di poco fuori. Al 15’ c’è qualche recriminazione della squadra ospite per un gol annullato ad Amara per fallo in attacco ed al 16’ Ballanti precede in uscita Bonifazi . Al 19’ arriva il raddoppio del Casperia con una gran giocata d’astuzia di Ubah che in dribbling si libera dei difensori avversari e mette a segno un gol da applausi. Due occasioni per gli ospiti al 20’ e 21’ non concretizzate da Godoj e Lopez ed al 31’ termina a fil di palo una punizione di Riccardo De Angelis. Al 37’ è bravo Sansoni a precedere in uscita Amara ed al 39’ azione corale in velocità Leti-De Angelis-Lugini con tiro deviato in angolo. Finale di tempo con un Casperia arrembante che sfiora ancora il gol con Ubah e Lugini.

Il secondo tempo

La ripresa prende il via con due disattenzioni difensive dell’Alba Cittareale che il Casperia non sfrutta: la prima su azione Ubah-Lugini ribattuta fortunosamente e la seconda con la traversa centrata al 2’ da Marco Polidori.

Al 13’ uno scambio tra Bonifazi e Lugini si conclude con un bel tiro di Riccardo De Angelis parato da Ballanti ed al 16’ reazione ospite con la traversa colpita da Godoj su una punizione di Pellegrini . Azione analoga un minuto dopo con tiro finale di Cirilli parato da Sansoni. Al 20’ arriva il gol degli ospiti realizzato da Honores su calcio di rigore concesso per atterramento in area di Lopez ma al 28’ Casperia torna in cattedra con una splendida azione di Di Mario a tutto campo: serve in area Ubah che realizza il gol del 3-1 e la doppietta personale di giornata. Il quarto gol arriva al 30’ con un’azione di Riccardo De Angelis che batte Ballanti con un preciso rasoterra a fil di palo.

I commenti

Massimo Ceci, presidente Casperia

«Vittoria importante per muovere la classifica in una gara dove non abbiamo subìto pressioni esprimendoci nel modo migliore. Ci prepariamo subito al prossimo incontro».

Giovanni Masci, tecnico Alba Cittareale

«Il punteggio a nostro sfavore è sicuramente eccessivo ed abbiamo pagato qualche errore difensivo. Il nostro è un gruppo giovane che stiamo formando e che potrà comunque crescere in modo soddisfacente».

Il tabellino

Casperia: Sansoni, F.De Angelis, Leti (35’st L.Polidori), Ubah, Guidi, Forcellini, Bonifazi, R.De Angelis (43’st Flamini), Ramazzotti (40’pt Lugini, 25’st Di Mario), Ricci (40’st G.De Angelis), M.Polidori. A disp. Antonelli, Pitotti, Colletti. All. Andrea Capulli

Alba Cittareale:. Ballanti, Cirilli (25’st Jarun), Amara (45’st Ciogli), Serje, Pellegrini (35’st Aialla), J.Maiorga, Honores, C.Maiorga, Lopez, Dahman, Godoj. All. Giovanni Masci-Fabio Santelli

Arbitro: D’Orazi di Rieti

Marcatori: 1’pt Ramazzotti, 19’pt e 28’st Ubah, 20’st rig. Honores, 30’st R.De Angelis

Note: ammonito Pellegrini ; angoli 2-4