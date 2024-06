Daniel Rossi lascia l'Amatrice Rieti: «Grazie a tutti, mi avete fatto sentire importante». Il Valmontone all'assalto

RIETI - «Rieti, grazie di tutto: qui mi sono sentito sostenuto, stimato e apprezzato. Vi porterò sempre con me». È una parte del messaggio di commiato con cui Daniel Rossi, attaccante dell'Amatrice Rieti, oggi 2 giugno, ha deciso di congedarsi dal club amarantoceleste, al termine di una stagione a dir poco esaltante, sia a livello personale, che sotto l'aspetto generale, visti i 36 gol di Rossi e il double campionato-Supercoppa ottenuto dalla società di Tito Capriccioli.

Nei giorni scorsi Rossi aveva lasciata aperta una porta sulla possibilità di scegliere finalmente la serie D anziché ripartire da quell'Eccellenza che ormai per lui è un must, una sorta di comfort zone dove primeggiare e ottenere risultati stratosferici. «Se dovessi decidere di fare la serie D, lo farei solo a Rieti....» dichiarò in un'intervista a Il Messaggero, ma dopo quasi una settimana di riflessione e di confronti col suo entourage, Rossi ha sciolto le sue riserve affidando ai suoi profili social il messaggio di commiato con la piazza reatina.

«Chiudo con un inchino per voi, per le persone che mi hanno sempre sostenuto e stimato, facendomi sentire importante.

Abbiamo passato nove mesi intensi, superando ogni problema e dico che rifarei la stessa scelta altre mille volte per riprovare tutte le emozioni passate in questo anno speciale. Oggi si dividono le strade, con la speranza di avervi lasciato un ricordo bello di me, consapevole di aver raggiunto un obiettivo importante, quello del ritorno in D. Posso dire solo grazie a tutti e fare un grande in bocca al lupo».

Ora per Rossi si aprono scenari interessanti e ambiziosi, perché in Eccellenza è bagarre per metterlo sotto contratto: attualmente in pole position c'è il Valmontone, che già da tempo fa la corte al bomber, quella stessa corte alla quale probabilmente Daniel non sa resistere e che, a breve, potrebbe portarlo a indossare il giallorosso.