Dispersi nel Natisone, trovati i corpi di Patrizia Cormos e Bianca Doros. Si cerca ancora Cristian Casian Molnar. «Erano a due metri dalla salvezza»

di Angela Pederiva e David Zanirato

I sogni e i progetti di tre ventenni sono stati trascinati via dalla piena improvvisa del fiume Natisone, a Premariacco, in Friuli. L’ultimo video di venerdì li mostra in un disperato abbraccio, terrorizzati con il fiume ormai alle ginocchia. È un’immagine straziante. Potrebbe purtroppo chiudere l’album fotografico delle vite di “Patry”, “Bia” e “Cristi”. I loro corpi non sono ancora stati trovati: è stata rinvenuta solo una borsetta di una delle ragazze, dentro c’era lo smartphone. L’acqua compare spesso come sfondo nei loro ritratti sui social prima di quel tragico venerdì: in posa sorridenti sull’argine di un torrente, sul lungomare, sulla sponda di un laghetto. Patrizia Cormos, 20 anni, era nata a Colleferro (Roma), ma abitava con la famiglia a Basaldella di Campoformido e frequentava l'Accademia di Belle Arti a Udine.

Le cene da McDonald’s, qualche serata in disco, lo spritz.

Venerdì mattina ha sostenuto un test per l’accesso all’esame di “Modellazione in 3D”, in programma nella sessione di luglio, dopodiché all’ora di pranzo è uscita con i due connazionali arrivati dall’estero, a cui era molto affezionata: «La distanza non conta con un’amicizia vera». Il giornale romeno Observator riporta le parole della mamma: «Mi ha detto: “Lasciami andare, ci sediamo insieme per un po’ e facciamo qualche foto”. E così, alla fine, le ho detto: vai, mia cara».



INSEPARABILI

Bianca Doros, 23 anni, era una delle sue migliori amiche. Laureata in Scienze economiche a Bucarest, era giunta qualche giorno prima dalla Romania, per fare visita ai genitori a Udine. Le pizze e i gelati in centro, le gite a Venezia. Un metro e 65 di grande bellezza, gli scatti da modella con le borsette di variopinte perle fatte a mano, l’immancabile cappello di pelle nera in testa. Il montaggio sincopato dei reel su TikTok con Patrizia: «Noi durante la settimana. Noi nel weekend. Ci sopportiamo ancora!». Con le ragazze c’era Cristian Casian Molnar, 25 anni, fidanzato di Bianca. Originario di Satu Mare, abitava vicino a Vienna. Quattro ore d’auto per il Friuli sulla sua Bmw gli avevano consentito di raggiungere la sua innamorata in Italia.

Mentre si ricostruivano le storie di questi ragazzi con radici romene ma in fondo cittadini d’Europa, non è bastato il ritrovamento del cellulare a riaccendere le speranze di ritrovare Patrizia, Bianca e Cristian, inghiottiti dalle acque del fiume Natisone. La Procura di Udine ha aperto un fascicolo informativo, senza indagati né ipotesi di reato. Oggi resta solo smartphone di Patrizia: era all’interno della borsetta ed è lo stesso dal quale era partita la telefonata al 112, con cui i giovani avevano chiesto aiuto. Nella notte i soccorritori avevano agganciato il segnale, attraverso la cella telefonica. Con la fine della pioggia, il livello delle acque è calato ed è riemerso, molto ampio, il greto sul quale si trovavano i giovani. Specialisti sommozzatori, soccorritori fluviali giunti da tutti i comandi dei vigili del fuoco della regione, dronisti, topografi, squadra speleologica ed elicottero del reparto volo di Venezia hanno operato tutto il giorno. Il dispositivo di soccorso messo in campo dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco conta 40 specialisti. Istituita un’Unità di comando locale sul posto, per il coordinamento dell'intervento. Sono state inoltre ispezionate, senza esito, alcune centraline idroelettriche. Sul luogo sono arrivate anche le famiglie dei dispersi: hanno seguito per tutto il giorno dal punto più vicino possibile, tra quelli accessibili, le ricerche dei loro cari. Costantemente in lacrime, attaccati ai cellulari con gli altri parenti che chiedono notizie, i familiari sono supportati da una psicologa della Protezione civile.



LA RICOSTRUZIONE

Come mai i ragazzi si sono ritrovati sull’isolotto vicino al ponte Romano quando è arrivata la piena? Dopo l’esame universitario, Patrizia voleva andare a fare un giro all'aria aperta, stare in compagnia, scattare qualche fotografia con i due amici fidanzati che l'avevano raggiunta. I tre avevano scelto come destinazione “Premariacco beach”, la spiaggia sul fiume Natisone situata sotto il ponte romano. Erano le 13.35 quando sono stati sorpresi dalla piena e hanno lanciato l'allarme in contemporanea con numerosi passanti che li avevano scorti lì, in mezzo all’isolotto. I tre si sono stretti vicendevolmente, per provare a resistere e farsi coraggio, mentre l'acqua impetuosa continuava a crescere. Cristian ad un certo punto ha tentato di raggiungere la sponda, ma rientrato perché la situazione era troppo pericolosa, per cui ha preferito tornare accanto alla fidanzata e all'amica. Un vigile del fuoco dalla sponda sinistra ha provato a tuffarsi, ma anche lui ha dovuto desistere per l'irruenza della corrente. Nel frattempo i colleghi pompieri si sono ancorati sull'autoscala e si sono calati dal ponte per cercare di raggiungere il gruppetto, hanno lanciato le funi proprio in quella direzione, ma il lieto fine purtroppo non c’è stato. I giovani hanno mancato la presa e sono stato trascinati giù verso valle in varie direzioni, finché sono stati sbattuti contro le rocce della forra e si sono inabissati. A Premariacco serpeggiano le polemiche per quell’audio che accompagna il filmato che immortala gli attimi drammatici di Patrizia, Bianca e Cristian abbracciati. Si sente un uomo che assiste alla scena e commenta: «Urlano come femminucce, ci sarebbe da lasciarli lì». Tantissimi i commenti sdegnati sui social network.



