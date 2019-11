ALTRE GARE, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Domani si scende in campo per la settima giornata di C2. Sfide casalinghe per Msg Rieti e Cures che affrontano rispettivamente Casalbertone e L’Airone.Cerca continuità formazione allenata da Faliló, dopo la sconfitta nel recupero i gialloneri vogliono sfruttare il turno casalingo al Polo Didattico contro il Casalbertone per portare a casa il bottino pieno (ore 17.30, arbitro Ugolini di Roma 1). «Ci aspetta una partita molto complessa contro una delle migliori squadra del girone - dice il tecnico Mirko Faliló - una squadra composta da giocatori esperti ottimamente allenati. Noi siamo chiamati a riscattare la prestazione a dir poco opaca del recupero. Sono convinto che i ragazzi metteranno in campo tutto quello che hanno per portare a casa un risultato positivo. Ci siamo allenati bene, abbiamo analizzato gli errori commessi, sono molto fiducioso».Dopo il mercoledì di Coppa, in cui il Cures ha passato il turno contro il Futsal Acamedy grazie al risultato di 7-4 (tripletta Cera, doppietta Alessio Leandri e reti di Emanuele Aleandri e Demauro), torna il campionato. Il quintetto di Fabio Luciani se la vedrà in casa (al Rinalduzzi di Montopoli) contro L’Airone (ore 15, Santese di Roma 1). «Sabato ci aspetta una sfida decisiva per rimanere aggrappati alle zone alte della classifica e prepararci al meglio alle successive due trasferte consecutive e assai impegnative - evidenzia mister Fabio Luciani - Ci arriviamo col morale a mille dopo la coppa ma non sono ammesse distrazioni né cali di concentrazione».Epiro - BracelliGap - ValentiaLositana - NazarethParioli - Pgs Santa GemmaSettecamini - San Vincenzo De PaoliPgs Santa Gemma 18Valentia 16Cures, Nazareth 12Gap, Msg Rieti, Epiro 9Casalbertone 8Tc Parioli, San Vincenzo De Paoli, Lositana 6L’Airone 3Bracelli 1Settecamini 0