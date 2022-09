Accordo Montopoli-Cures per lo sviluppo del futsal giovanile in Sabina. Carlo Urbani nuovo presidente dei gialloblù

RIETI - A partire dalla stagione 2022/23 l’Usd Montopoli e l’Us Cures di calcio a 5 collaboreranno con i’obiettivo di far sviluppare il calcio a 5 a livello giovanile nel territorio sabino. La società montopolese tramite un comunicato annuncia l’accordo con la squadra coresina e spiega che in virtù delle nuove normative i tesserati di calcio a 11 potranno tesserarsi anche con società di calcio a 5 di settore e quindi potranno partecipare, sempre a partire da questa stagione in diversi campionati. L’Usd Montopoli spiega che ai tesserati verrà data senza alcun costo aggiuntivo la possibilità di partecipare ai campionati federali di categoria di calcio a 5 oltre che a quelli di calcio a 11, garantendo così più possibilità di divertimento e più partite da giocare per tutte le categorie.

La società gialloblu ci tiene inoltre a sviluppare un progetto specifico e settoriale per il calcio femminile, con in proiezione, la creazione di una squadra di calcio a 11 o calcio a 5.

Il cambio alla guida del club

Con un altro comunicato l’Usd Montopoli annuncia il cambio della guardia nella presidenza del club, con l’ormai ex presidente Valerio Giannini che ha annunciato le sue dimissioni per impegni familiari (vista l’imminente nascita di sua figlia); al suo posto è stato scelto all’unanimità dal gruppo dirigenziale montopolese Carlo Urbani, già in passato dirigente dei gialloblù. Valerio Giannini resterà comunque in società nel ruolo di Vice Presidente.