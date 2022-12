Cures conquista la Coppa Italia di C1 regionale, ora la fase nazionale

RIETI - Il Cures è campione regionale di Coppa Italia. Il titolo per i bianconeri arriva dopo una Final Four perfetta, chiusa stamane con il successo sulla Conit Cisterna per 6-4. Nella semifinale giocata ieri invece i ragazzi allenati da Leonardo Romagnoli avevano battuto il Genzano ai calci di rigore (13-12 il finale), dopo una partita dalle mille emozioni.

La finale si è giocata stamattina alle 11.30 ed è stato un vero e proprio capolavoro per i sabini, che prima passano in vantaggio, poi vanno sotto 3-1. Il capolavoro si compie nella ripresa, con il Cures che prima si aggrappa alle parate di uno straordinario Maresca, poi punisce ogni errore della Conit Cisterna, risalendo addirittura fino al 6-3 grazie alla doppietta di Malfatti ed i gol di Carmosino, Calzetta, Troiano e Ottaviani. Nel finale, sul punteggio di 6-3, arriva anche l'espulsione di Perez, l'episodio che indirizza definitivamente la partita verso il Cures. Una volta ristabilita la parità numerica il Conit Cisterna trova il gol del definitivo 6-4 ma è troppo tardi per rimettere in piedi la partita. La festa del Cures può partire: grande soddisfazione per la squadra del presidente Mattia Ponzani che si prende la Coppa da neopromossa, ma soprattutto avrà l'opportunità di partecipare anche alla fase nazionale, una splendida vetrina per la società.