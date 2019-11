ALTRI RISULTATI, VII GIORNATA

LA CLASSIFICA

RIETI - Seconda sconfitta di fila in campionato per il Cures che cade 2-1 davanti ai propri tifosi contro l'Airone. Non basta la rete di Alessio Leandri per scongiurare il ko. Con tutta probabilità i sabini hanno risentito delle fatiche della vittoriosa partita di Coppa.«Dopo la partita di coppa in cui avevamo disputato una prestazione importante con enorme dispendio di energie fisiche e mentali - racconta il tecnico Fabio Luciani - siamo entrati in campo scarichi e svuotati e non possiamo assolutamente permettercelo. I nostri avversari che hanno disputato una gara umile e accorta ne hanno approfittato andando meritatamente sopra di due reti, il secondo viziato da una svista arbitrale colossale. Il secondo tempo è stato un autentico assedio con innumerevoli occasioni da gol ma pur provandoci fino all'ultimo secondo non siamo riusciti a raddrizzarla. Questa sconfitta dovrà servirci da lezione in futuro».Epiro – Bracelli 2-1Gap – Valentia 5-4Lositana – Nazareth 3-3Parioli – Pgs Santa Gemma 2-3Msg Rieti – Casalbertone 2-2Futsal Settecamini – San Vincenzo De Paoli 2-5Pgs Santa Gemma 21Valentia 16Nazareth 13Casalbertone, Gap, San Vincenzo de Paoli 12Msg Rieti 10Lositana 7Tc Parioli, L'Airone 6Bracelli 1Futsal Settecamini 0