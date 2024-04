New Real Rieti e Cures conquistano i playoff di serie B

RIETI - Doppio colpo playoff. Sia il New Real Rieti che il Cures staccano un biglietto per la post season, e lo fanno nell'ultima giornata di campionato, quella dei verdetti. Nel girone D, quello del New Real Rieti, promozione diretta per l'Audax, ma la notizia più importante è che i ragazzi allenati da David Festuccia hanno battuto con un netto 7-1 il Recanati, ottenendo così la qualificazione.

Serviva una vittoria con qualsiasi risultato, ed è arrivata al PalaMalfatti. Amarantocelesti sempre in controllo, col primo tempo chiuso sul 2-0, prima dell'allungo sul 4-0 ad inizio ripresa. Da lì gara in discesa, contro un Recanati che ha fatto decisamente troppo poco per uscire con almeno un punto dal PalaMalfatti. Con la sconfitta dell'Eta Beta il New Real Rieti entra nei playoff con la quarta posizione, e sfiderà in trasferta il Cus Ancona in semifinale.

Sorride anche il Cures, che a Montopoli di Sabina si sbarazza con un netto 8-1 del fanalino di coda Domus Chia in una gara praticamente senza storia.

Una vittoria però non bastava ai ragazzi allenati da Leonardo Romagnoli, che dovevano sperare in un passo falso di una delle due squadre che la precedevano in classifica di un punto: Conit Cisterna e Club Sport Roma. Il Conit Cisterna ha battuto l'Elmas, mentre il Club Sport Roma è andato ko sul campo dello United Pomezia. Alla luce di questo risultato il Cures opera il sorpasso in classifica e aggancia una meritata post-season. Nonostante la parità di punti il Cures è avanti in virtù degli scontri diretti, dopo aver vinto all'andata e pareggiato nella gara di ritorno. Ai playoff i bianconeri affronteranno il Real Ciampino Academy in semifinale.