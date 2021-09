Bf Sport e Cures inserite nel girone D della C2, il derby alla quinta giornata: ecco avversarie e calendario

Lunedì 20 Settembre 2021, 19:01 - Ultimo aggiornamento: 19:33

RIETI - Il Cr Lazio ha diramato in data odierna il calendario del campionato di Serie C2 di futsal, che vedrà ai blocchi di partenza due formazioni reatine: il Bf Sport e i coresini del Cures. Le due squadre sono state inserite nel girone D, che conta in tutto 13 squadre: partenza il 9 ottobre, ultima giornata il 23 aprile 2022.

Girone D

Bf Sport

Circolo Canottieri Lazio

Real Mattei

Sportingclub Santos

Cures

Virtus Ostia

Atletico Pavona

Circolo Master 97

Conauto Lidense

Futsal Settecamini

Tor Sapienza

LS 10

Epiro Calcio a 5

Il derby si giocherà nella quinta giornata: quella di andata è in programma il 6 novembre, quella di ritorno il 19 febbraio.

Il calendario

I giornata (andata 9/1, ritorno 22/1/22) Bf Sport-Ls10/ Cures-Tor Sapienza

II giornata (and.16/10, rit. 29/1/22) Atletico Pavona-Cures/ Bf Sport: Riposa

III giornata (and.23/10, rit. 5/2/22) Real Mattei-Bf Sport/Cures-Circolo Master

IV giornata (and. 30/10, rit. 12/2/22) Bf Sport-Sportingclub Santos/Ls10-Cures

V giornata (and. 6/11, rit. 19/2/22) Cures-Bf Sport

VI giornata (and.13/11, rit. 26/2/22) Bf Sport-Virtus Ostia/Real Mattei-Cures

VII giornata (and. 20/11, rit. 5/3/22) Canottieri Lazio-Bf Sport/Cures-Sportingclub Santos

VIII giornata (and 27/11, rit.12/3/22) Bf Sport-Epiro/Riposa: Cures

IX giornata (and. 4/12, rit. 19/3/22) Settecamini-Bf Sport/Virtus Ostia-Cures

X giornata (and. 11/12, rit 26/3/22) Bf Sport-Conauto Lidense/Cures-Circolo Canottieri

XI giornata (and.18/12, rit. 2/4/22) Tor Sapienza-Bf Sport/Epiro-Cures

XII giornata (and. 8/1/22, rit. 9/4/22) Bf Sport-Atletico Pavona/Cures-Settecamini

XIII giornata (and.15/1/22, rit.23/4/22) Circolo Master-Bf Sport/Conauto Lidense/Cures