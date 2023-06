L'under 19 Silver della Npc Sporthub Foresta Rieti conquista la finale regionale

RIETI - Grandissimo risultato per l’Under 19 della Npc Sporthub Foresta Rieti che ha vinto la semifinale del campionato di categoria Silver staccando il pass per la finalissima. Lo scorso fine settimana i ragazzi allenati da coach Andrea Auletta hanno battuto Bracciano 80-74 (parziali: 19-13; 18-12; 13-24; 16-17; 14-8) dopo essere andati all’overtime. Dopo l’ottimo avvio dei reatini (avanti 37-25 all’intervallo lungo) è arrivata la pronta reazione di Bracciano che ha approfittato di un calo della Npc e con il parziale del terzo quarto (13-24) ha rimesso tutto in discussione. Gli amarantocelesti nei supplementari hanno risposto alla grande e portato a casa la gara. Miglior marcatore Ambrosi (17 punti). La Npc Sporthub Foresta affronterà nella finalissima di mercoledì 14 giugno Città Futura (palla a due al Pala Avenali di Roma alle 20.30).

Le dichiarazioni post gara

A parlare dopo il successo dei suoi ragazzi è un soddisfatto coach Auletta: «Un approccio perfetto alla partita - spiega Auletta - uno dei migliori di tutto l’anno.

I ragazzi erano carichi e pronti a staccare il pass per la finale di mercoledì prossimo. Sul +20 (37-17), purtroppo, c’è stato un calo emotivo dettato anche dal cambio di difesa degli avversari che ci ha portato sul -5. Nel finale, però, la differenza credo l’abbia fatta l’unione e la convinzione di volerla vincere».

Tabellini

Npc Sporthub Foresta – Bracciano 80-74

Npc Sporthub Foresta: Roversi 13, Ambrosi 17, Bacari 6, Feliciangeli 14, Reginaldi 2, Santoprete 4, Sabino 10, Bagnoli 5, Bolletta 5, Federici 2, Margarita 2, Marini

All Auletta, Ass. Rinaldi