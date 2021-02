Rieti, allagamenti: monitoraggio in nottata, oggi i sopralluoghi

RIETI - Le squadre di Protezione civile, coordinate dal Coc Centro Operativo del Comune di Rieti, hanno monitorato la situazione per l’intera notte, nel territorio suddiviso in 10 aree di competenza.

Al momento il livello dei corsi d’acqua sembra in diminuzione ma restano operativi sul campo 10 equipaggi, impegnati in queste ore nei sopralluoghi presso le abitazioni al fine di verificare gli interventi da condurre in previsione della fase di ripristino, successiva all’emergenza. Resta prioritario il monitoraggio della situazione e del livello dell’acqua da parte della Protezione Civile e degli altri operatori.

APPROFONDIMENTI RIETI Allagamenti, summit al Coc fra Cicchetti e Tulumello: «La... RIETI Rieti, Piana allagata: ecco cosa è accaduto sul percorso delle... RIETI Allagamenti: il Coc del Comune coordina gli interventi di...

Il Coc del Comune di Rieti risponde ai numeri 0746287215 e 0746287285.

© RIPRODUZIONE RISERVATA