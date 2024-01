Terni. Viale Brin allagata dopo la spaccatura delle tubature idriche dell’Ast

TERNI Un'enorme fontana che ha allagato parte degli stabilimenti dell' Ast-Arvedi e viale Brin provocata dalla rottura di una condotta idrica. E' accaduto questa mattina intorno a mezzogiorno. I vigili del fuoco comunicano che il personale dello stabilimento sta intervenendo sulla intercettazione delle valvole per chiudere la fuoriuscita mentre il personale dei vigili del fuoco sono intervenuti sul posto con due mezzi e delle motopompe tra cui un'idrovora sta prosciugando la zona interessata. Non risultano interessate le zone produttive o l'impianti di lavorazione. Intanto, è stata bloccata viale Brin con ripercussioni per il traffico in quel momento intenso per le uscite degi studenti dalle scuole.

