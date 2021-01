Allagamenti: il Coc del Comune coordina gli interventi di rafforzamento degli argini e di protezione delle abitazioni

RIETI – Sono proseguiti per tutta la notte e nelle mattinata odierna gli interventi delle squadre di Protezione Civile sul territorio interessato dall’esondazione del fiume Turano.

Mentre prosegue l’azione di monitoraggio e ricezione delle segnalazioni, il Coc – Centro Operativo del Comune di Rieti sta coordinando gli interventi che, attualmente, riguardano soprattutto il rafforzamento e l’innalzamento degli argini tramite sacchetti e la protezione di abitazioni da eventuali ulteriori innalzamenti del livello dell’acqua, sempre tramite il posizionamento dei sacchetti. In particolare, nelle ultime ore si è concluso un intervento a difesa di una centrale elettrica a Terria e sono iniziati gli interventi sull’argine di Via Votone e su alcune abitazioni di Via Pantane. In totale sono impegnate in questo momento oltre 40 persone. Nel frattempo, prosegue l’insacchettamento attraverso il mezzo collocato al magazzino comunale.

Il Centro Operativo Comunale di Rieti risponde ai numeri 0746287215 e 0746287285

Ultimo aggiornamento: 14:26

