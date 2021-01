Allagamenti, summit al Coc fra Cicchetti e Tulumello: «La situazione sembra si stia normalizzando»

RIETI - Decine gli interventi condotti nella giornata odierna dalle squadre di Protezione Civile sul territorio reatino coordinate dal Coc – Centro Operativo del Comune di Rieti. Le attività si sono concentrate sul rafforzamento degli argini, in collaborazione con i tecnici regionali di Difesa Suolo, e la prevenzione in alcune abitazioni tramite l’apposizione di sacchetti di sabbia. Tra i principali interventi sugli argini quelli condotti in via Velinia e Piani Sant’Elia mentre per le abitazioni si è intervenuto soprattutto in via Pistignano e a Piani Poggio Fidoni.

Nel tardo pomeriggio di oggi, presso il Coc del Comune di Rieti si è tenuto un summit per fare il punto della situazione alla presenza del Sindaco di Rieti, Antonio Cicchetti, del Capo della Protezione Civile del Lazio, Carmelo Tulumello, del coordinatore del Coc del Comune di Rieti, Giacomo Ermini, e del Vicecoordinatore del Coc del Comune di Rieti, Emanuele Olivieri.

Il Coc ha già provveduto ad organizzare il lavoro della prossima notte nella quale si proseguirà con il monitoraggio, costante e in modalità dinamica, del territorio interessato dall’evento che è stato suddiviso in 10 aree di intervento nelle quali opereranno 9 squadre di Protezione Civile.

«Considerando anche le migliori previsioni meteo per i prossimi giorni, la situazione sembra che si stia normalizzando – spiega il Sindaco di Rieti Antonio Cicchetti a seguito di vari incontri e sopralluoghi, condotti anche personalmente, nel corso dell’intera giornata – Chiaramente bisogna rimanere particolarmente vigili e per questo il Coc ha già organizzato il lavoro per le prossime ore e il monitoraggio resterà attento e intenso».

Per qualsiasi necessità, il Centro Operativo del Comune di Rieti risponde ai numeri 0746287215 e 0746287285.

