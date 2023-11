Lunedì 20 Novembre 2023, 00:10

RIETI - Il guerriero leale, l’amico di sempre e il campione mai dimenticato. Era questo, per tutti, Alessandro Salustri, il ciclista reatino di 44 anni che perse la vita il 15 ottobre del 2019, dopo essere stato investito da un’auto lungo la Strada provinciale 8, Vazia - Cantalice - Poggio Bustone.

L'appello. Ma la quarta edizione del “Premio Alessandro Salustri” non è soltanto una parentesi carica di commozione e ricordi, ma anche l’occasione per lanciare un forte appello alle istituzioni territoriali preposte per potenziare la sicurezza delle nostre strade ed evitare che ci siano ancora vittime delle strada.

Il ricordo. Ieri mattina, nella ex chiesa di San Giorgio, la seconda “famiglia” di Alessandro - l’Asd Mtb Velino - si è riunita nel ricordo del marito, del papà e dello sportivo, che proprio dallo sport aveva saputo trarre «fonte di ispirazione» per la vita stessa. Una vita che si è spezzata sull’asfalto, ma che ieri è rivissuta con commoventi immagini delle numerose competizioni cui aveva preso parte Alessandro, in sella alla sua mountain bike sulle Alpi e, in particolare, sulle Dolomiti.

Presenti anche rappresentanti del Coni e dell’Acsi, il vicesindaco di Rieti, Chiara Mestichelli, il sindaco di Cittaducale, Leonardo Ranalli, per dare forza all’impegno di tutelare maggiormente gli utenti deboli della strada. Premiazioni per l’Asd Mtb Rieti, «per la passione e l’impegno», premiato l’ingegnere reatino Francesco Canini, non vedente, che su due ruote - guidato dal braccio del padre Luciano - ha scalato i maggiori passi dolomitici per una «sfida contro se stesso». Premio per l’ospite d’onore, il campione mondiale colombiano di mtb e vincitore di varie Hero, Hector Leonardo Paez Leon e, infine, premio per Paola Gianotti, la donna più veloce del mondo a circumnavigare il globo in bicicletta.

«Dammi 1,5 metri di vita», 3 passi di distanza dal ciclista quando si transita in auto, per evitare tragedie. Sarà proprio questo il cartello che l’Asd Mtb Velino, questa mattina, proporrà ufficialmente al Comune di Rieti di installare lungo le strade locali più a rischio. E, infine, il saluto a tutti di Alessandro attraverso le note di una commovente canzone realizzata con le parole dei suoi post social prima della morte.