"Premio Alessandro Salustri", la Velino Mtb Rieti ricorda il suo socio e amico. Riconoscimenti a Caramignoli e al Basket La Foresta

RIETI - La Velino MTB Rieti, per ricordare il suo socio ed amico Alessandro Salustri, morto investito mentre era in bici, ormai 3 anni fa, sin da subito si è impegnata affinché il ricordo di Alessandro non si affievolisse ed ha da subito istituito un premio in suo onore “Alessandro Salustri, Sport Fonte di Ispirazione”.

L'11 dicembre prossimo, si terrà la cerimonia del presso la ex Chiesa di San Giorgio - Largo San Giorgio Rieti a partire dalle ore 9,30.

Il premio non è meramente la celebrazione di chi non c'è più, vuole essere anche un momento di riflessione riguardo un argomento, spesso sottovalutato, e che oggi è purtroppo una vera emergenza. I 229 morti e gli oltre 18.000 feriti (fonte Istat 2021) rende questo argomento una piaga sociale. Un terremoto che nella vita di tutte le persone superstiti lascia sgomento e rassegnazione di fronte ad una tragedia inaccettabile, e che proprio come il terremoto sembra non toccarci finché non ne proviamo le conseguenze! Tragedie simili, identica soluzione: Prevenzione!

La sicurezza stradale è innanzitutto una carenza di rispetto del prossimo, tra gli utenti della stessa strada, e pone l’attenzione sul fatto di come oggi sia rischioso usare la bicicletta come unico vero mezzo di trasporto ecologico alternativo all'automobile.

Saranno Fonte di ispirazione per lo sport:

Piero Angeletti "una vita off-road";

Martina Rita Caramignoli "non mollare mai, le grandi cose richiedono tempo";

Basket Club La Foresta "sport emancipazione";

Manolo Simeoni "Determinato Testardo Ottimista".

"Sarà un momento di celebrazione dello sport e della sua importanza nella vita di ognuno di noi ma sarà anche un momento di riflessione sull'emergenza riferita alla questione della sicurezza stradale".