IL RICORDO

RIETI - Il 15 ottobre scorso un tragico incidente stradale, strappava alla vita Alessandro Salustri mentre era in sella alla sua bicicletta. Per onorare la sua memoria, la memoria del suo porta bandiera, la assemblea dei soci della Asd Velino Mtb Rieti istituisce il “Premio Alessandro Salustri Sport Fonte di Ispirazione”. Tale premio sarà rivolto a chi ricordi la sua energica vitalità nella pratica della sua attività sportiva e abbia dimostrato di essere fonte di ispirazione per gli altri.Alessandro era un uomo capace di coinvolgere con la sua straordinaria energia e dotato di una immensa capacità propositiva. Valori come amicizia, aiuto e condivisione erano la base della sua condotta di vita. Era anche un uomo che amava imparare da chi incontrava. Guardava agli altri come fonte d’ispirazione, sempre alla continua ricerca di modelli da imitare, sia in ambito sportivo che non. Alessandro guardava con ammirazione chi, nell’organizzazione di eventi, poneva come motivo fondante dell’evento stesso quei principi di amicizia, condivisione e familiarità su cui lui aveva realizzato la sua vita. Si ispirava anche a chi con tenacia, dedizione e sacrificio otteneva, nella pratica sportiva, risultati di assoluto valore.