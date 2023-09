Mobilità responsabile, l'Aci Rieti plaude alle nuove misure

RIETI - Mobilità responsabile. Si avvia l’iter parlamentare delle nuove misure volte ad aumentare la sicurezza stradale. Dai cellulari alla guida, al tasso alcolico, alla velocità, alle ztl, parcheggi abusivi, ai monopattini, le nuove regole riguarderanno circa 150mila conducenti di veicoli reatini.

Alle misure approvate dal Consiglio dei Ministri, il plauso di Automobil Club Rieti. «Finalmente si mette mano al Codice della Strada e al sistema di regole a tutela di chi si muove – dichiara Alessandro De Sanctis, presidente dell’Automobile Club di Rieti – nell’ottica di aggiornare il quadro normativo vigente, anche alla luce delle tante novità sopraggiunte sulle nostre strade. Dai monopattini elettrici alle scuole, dagli autovelox all’inasprimento delle sanzioni per i trasgressori incalliti, era improrogabile un intervento legislativo che garantisse il pieno rispetto delle regole da parte di tutti.

L’Aci è sempre al fianco di chi guida in modo consapevole e sostenibile».

«Accogliamo con soddisfazione le nuove regole del codice della strada - fa eco il direttore dell’Automobile Club Rieti Ottavio Busardò, - che, a fianco dell’ inasprimento del quadro sanzionatorio, rafforzano la centralità della formazione dei giovani sulla sicurezza stradale. Un campo di azione perseguito dall’Aci, nella convinzione che la cultura della prevenzione debba accompagnare i più piccoli per infondere sin dai banchi di scuola il valore del rispetto delle regole sulle strade. Anche iniziative come il progetto Aci “Karting in Piazza” recentemente organizzato a Rieti, sono eventi che esprimono sicuramente questi valori».