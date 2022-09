Mercoledì 21 Settembre 2022, 00:10

RIETI - Due incidenti stradali in pochi giorni, accomunati dalla stessa causa: il passaggio incontrollato di cinghiali sulle strade nei dintorni di Montebuono. Il primo ha visto protagonista un automobilista di 40 anni che, con la sua Ford Fiesta, si trovava nei pressi di località Bufalari, al confine tra i territori delle province di Rieti e Terni. L’impatto è stato violento, l’uomo non ha riportato ferite, ma l’auto ha avuto diversi danni. Subito dopo l’incidente l’automobilista ha chiamato il 112. Sono intervenuti i carabinieri della stazione di Torri in Sabina che hanno eseguito i rilievi e nei prossimi giorni licenzieranno un verbale che sarà indispensabile per la presentazione della richiesta del risarcimento danni alla Regione da parte dell’uomo. Nel giro di due giorni - il primo scontro è avvenuto il giovedì - sempre nei pressi di Montebuono se n’è consumato un altro. È avvenuto nella notte tra sabato e domenica sulla strada Montebuono-Tarano, all’altezza del bivio che conduce al cimitero di Tarano. L’ungulato è stato trovato morto lungo la strada nella mattina di domenica e, dopo la segnalazione di alcuni cittadini, il sindaco di Montebuono, Claudio Antonelli, ha subito avviato le procedure affinché la carcassa in stato di decomposizione venisse rimossa, al fine di ripristinare sia le condizioni di sicurezza della strada sia di scongiurare pericoli di carattere igienico-sanitario. I cinghiali tornano quindi a generare preoccupazione negli automobilisti della provincia di Rieti e dintorni. Non più tardi di cinque giorni fa, una collisione tra auto e animale si è verificata lungo la Ss79 - raccordo Rieti-Terni - all’altezza della frazione di Piani di Sant’Elia.