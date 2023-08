Domenica 20 Agosto 2023, 16:50 - Ultimo aggiornamento: 17:04

Rientrata dall'Albania, Giorgia Meloni vivrà l'ultima settimana di vacanze prima del rientro ufficiale tra i ranghi. Il 28 agosto è fissato il consiglio dei ministri, evento che segna di fatto la riapertura dei lavori: per quel giorno infatti è fissato il consiglio dei ministri che, di fatto, segnerà il ritorno a pieno pieno regime dell'esecutivo dopo le vacanze estive. Sul tavolo sono parecchi i temi aperti, dal salario minimo alla legge di bilancio, fino alle trattative con Bruxelles su Mes e Pnrr.

I temi economici

Partiamo dalle trattative aperte con l'Unione Europea. Il primo nodo è quello del Mes: l'Italia è, come noto, l'unico Paese a non aver ratificato le modifiche al meccanismo europeo di stabilità. Nell'ottica del governo italiano, la strategia è quella di utilizzarlo come "arma di scambio" in un'ottica più ampia, contrattando su altri temi economici. Con Bruxelles c'è poi in ballo un'altra trattativa, quella sul Pnrr: superato dopo mesi di trattative lo scoglio della terza rata (il nodo erano gli alloggi universitari, tema che si è deciso di spostare sulla quarta) entro fine anno dovrebbero arrivare anche i fondi per la quarta trache. Per il ministro Fitto, si preannuncia un autunno intenso sulla rotta per Bruxelles. E poi a settembre entra nel vivo la la legge di bilancio: entro fine settembre va inviata la nota di aggiornamento del Def (Nadef), tenendo conto delle osservazioni effettuate dall'Unione europea.

Il fronte migranti

Il governo si sta muovendo sottotraccia sul tema migranti, senza dichiarazioni eclatanti: i numeri di quest'anno (già abbondantemente superata quota 100mila arrivi da gennaio) richiedono però un intervento ad hoc. L'esecutivo sta puntando molto sul sistema dell'accoglienza diffusa e su un'accelerazione per i rimpatri. «Contiamo di fare un provvedimento entro settembre di rafforzamento del sistema della sicurezza con maggiori assunzioni e maggiori risorse finanziarie» ha affermato al Messaggero il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.

Gli altri temi aperti

Di salario minimo non si dovrebbe parlare prima di fine settembre, dopo il voto sulla sospensiva del parlamento. Il tema però è tornato al centro dell'attenzione dopo l'incontro di Palazzo Chigi dell'11 agosto, con la premier Meloni che ha fissato un termine di sessanta giorni per predisporre una proposta su salari bassi e lavoro povero, coinvolgendo il Cnel. Da lì è arrivata la proposta delle opposizioni (Iv esclusa) di una raccolta firme (arrivata a oltre 300mila sottoscrizioni).

La giustizia

Ma in Senato a settembre arriverà anche la riforma Nordio sulla giustizia. Essa prevede l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, una stretta sul reato di traffico di influenze illecite e sulla pubblicazione delle intercettazioni, ma anche un filtro alla possibilità per i pm di appellare le sentenze di assoluzione. Il centrodestra è ovviamente intenzionato a difendere la riforma: possibili però alcuni ritocchi.

L'autonomia

Infine, sempre in Senato, c'è il tema dell'autonomia. Alla ripresa dei lavori, ci saranno le audizioni dei rappresentanti del comitato dei Lep (livelli essenziali di prestazione) dopo la decisione della commissione Affari costituzionali di non votare gli emendamenti alla proposta Calderoli.

