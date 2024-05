Elly Schlein a Meloni: «Bloccare il salario minimo e più precarietà misure che limitano la libertà»

(Agenzia Vista) Roma, 25 maggio 2024 "Bloccare il salario minimo, aumentare la precarietà dei lavoro con i contratti a termine e cancellare il fondo per l'affitto di 330 milioni, sono misure che vanno nella direzione di limitare la libertà delle cittadine, i cittadini, la libertà, soprattutto di emanciparsi dal bisogno, che è la questione sociale salariale che il Partito democratico vuole piantare come un grimaldello dentro questa campagna elettorale", le parole di Elly Schlein alla manifestazione "La via Maestra" a Napoli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev