Venerdì 24 Maggio 2024, 00:31

dal nostro inviato

TRENTO Qualche applauso. Qualche fischio ma i fischiatori di Matteo Salvini vengono a loro volta fischiati. Molti giovani in sala e sul palco il leader della Lega. Il quale al Festival dell’economia, illustra l’intero bagaglio politico-culturale con cui si avvia alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

L’Europa del leader della Lega è un’Europa non sovrabbondante, non super-Stato, non intrusiva nelle case degli italiani - «Certe cose le decidiamo da soli» - e nella vita dei cittadini: «Ma perché dobbiamo comprare le macchine elettriche che fanno in Cina? Ma ci rendiamo conto che l’Europa sta distruggendo l’industria dell’automobile facendo la guerra al diesel e alla benzina? Se l’Europa è quella che ci danneggia, preferisco fare da me», spiega e anche sulla necessità degli incentivi per le auto elettriche «una riflessione è in corso».

Ci sono le scolaresche nel teatro. Ci sono gli attivisti di Greenpace che lo contestano brevemente e lui tiene botta («Complimenti ai fischiettanti, grazie ragazzi che state rendendo frizzante la giornata», dice all’inizio e in conclusione li sfida sui temi energetici) e ci sono tante questioni che lui affronta con il piglio di chi ha appena visto gli ultimi sondaggi e non li considera sfavorevoli. Oggi Salvini sarà a Genova per la diga in costruzione e l’intervistatore - Alessandro Barbano, direttore del Messaggero - gli chiede del caso Toti. «L'importante - osserva il ministro delle Infrastrutture - è che le inchieste non blocchino il Paese».

E poi: «Ritengo che Toti sia innocente per come l'ho conosciuto in tutta la sua correttezza lungo questi anni. Non commento sulla scarcerazione, ma avanzo i miei dubbi: era necessario l'arresto di un governatore eletto dai cittadini, a un mese dal voto, per episodi risalenti ad anni prima?». «Uno - incalza Salvini - per essere arrestato o è in procinto di scappare o può reiterare il reato o può inquinare le prove. Non esiste nessuna di queste tre condizioni per quanto riguarda Toti». Salvini vuole Toti libero, ecco. E vuole anche la riforma della separazione delle carriere dei giudici. «Il sistema odierno - così spiega - è come se alla fine di una partita di calcio l’arbitro andasse a cena con una delle due squadre. La separazione delle carriere è nella mia agenda. Così come l’autonomia. Faremo tutte le grandi riforme in questa legislatura».

LA FRANCIA

Spazia tra Italia ed Europa. Parla di Marine Le Pen. «Io non permetterò mai che un soldato italiano vada a combattere e a morire in Ucraina e, rispetto a Macron, la Le Pen ha un approccio totalmente diverso». E ancora: «Il voto europeo sarà un’occasione storica per avere una maggioranza parlamentare a Bruxelles senza la sinistra, senza i socialisti, senza Macron, senza quelli che vorrebbero fare un debito comune europeo per comprare le armi. La Le Pen su questo ha le idee chiare, e sono felice di essere suo alleato». I sondaggi «dicono che oggi centrodestra e centrosinistra sono pari, quindi ce la giochiamo alle Europee Certo, se qualcuno del centrodestra dice io con Salvini e con Le Pen non ci voglio stare, preferisco la sinistra. Spero comunque che nessuno del centrodestra dica questo». Allusione che sembra rivolta a Tajani.

REDDITOMETRO

Redditometro? Archiviato. «E’ un ricordo del passato. Il fisco spione non serve. Non è ciò che ho in mente per il nostro Paese». Salva-casa: «Sto per andare in consiglio dei ministri per approvare questo decreto che va a sanare tutte le piccole irregolarità nelle abitazioni degli italiani. Non è un condono». Sui conti pubblici prescrive rigore, ma allo stesso tempo difende sulle pensioni Quota 100: «La rifarei, assolutamente».

Questo è il Salvini del «più Europa? No!» e del «no all’esercito comune europeo», della «Cina che inquina» e «smettiamo di favorirla con le auto elettriche su cui non dobbiamo cedere». Barbano gli chiede di Vannacci e Salvini assicura: «Prenderà una marea di voti dal Trentino alla Sicilia. E non capisco proprio quelli che gli impediscono di parlare». Parla da liberale il capo leghista, «io sono un liberale», quando dice che lo Stato deve garantire la cornice legislativa e i privati devono fare impresa e crescita. Cita l’esempio delle autostrade: «Il privato deve guadagnare perché non è la Croce Rossa, però una parte di quei guadagni che lo Stato ti garantisce devono essere reinvestiti per migliorare la vita dei cittadini. Conto entro fine anno di portare sui tavoli del governo una nuova idea di concessione autostradale dove il pubblico si prenda le sue responsabilità».

Ma alla fine riecco i contestatori. Sono sei ragazzini. Sale sul palco una di loro, attivista Greenpeace. Lo accusa di favorire la siccità, di non fare niente contro il cambiamento climatico, di odiare le auto elettriche. E Salvini: «Siete per la Cina che brucia carbone e inquina il mondo?». E ancora lui: «Che cosa pensate del nucleare?». Bestemmia, perché il nucleare è il male per gli attivisti climatici, le pale eoliche sono il bene, l’energia solare è il massimo. Salvini: «Dire che sei per la transizione energetica e sei contro l'energia nucleare è un controsenso. Il nucleare è l'energia più pulita, stabile e sicura, abbiamo 432 centrali nucleari operative nel mondo che non producono scorie. Siccome non sempre c'è vento o sole, c'è bisogno anche di tutte le tre fonti di produzione energetica. Quindi, nel nome della scienza, ti prego di informarti. Chi dice no al nucleare dice no al futuro».

LE TAPPE

Poi va a Rovereto il leader leghista. E continua il suo tour con vista Europee. Chiuderà la campagna elettorale il 6 giugno a Roma. E con lui sul palco chi ci sarà? Ovvio: Vannacci, il candidato ovunque. In tandem a Piazza Santi Apostoli, e prima sempre in coppia con il generalissimo a Milano, il primo giugno e il 3 a Bari. «Saranno feste di libertà e di democrazia», annuncia Salvini. I possibili contestatori sono avvertiti. E non sono graditi.