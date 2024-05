Stoltenberg, no di Salvini: «Togliere il divieto a Kiev? Non se ne parla». Conte: «Ulteriore escalation»

Le recenti dichiarazioni del segretario generale Nato, Jens Stoltenberg, che ha invitato gli alleati a riconsiderare il divieto di utilizzo delle armi fornite all'Ucraina per colpire obiettivi militari in Russia, hanno suscitato diverse reazioni politiche in Italia. La questione ha riacceso il dibattito sulla posizione italiana nel conflitto tra Russia e Ucraina, evidenziando diverse sfumature di opinione tra i principali esponenti del governo e dei partiti.

Stoltenberg, le reazioni politiche in Italia

Matteo Salvini, vicepremier e leader della Lega, ha espresso una chiara opposizione all'idea di permettere all'Ucraina di colpire obiettivi in Russia con le armi fornite dalla Nato. Durante un'iniziativa elettorale a Pisa, Salvini ha affermato: «L'Italia non è in guerra con nessuno e se è stato giusto aiutare militarmente l'Ucraina, allo stesso tempo non se ne parla nemmeno di togliere il divieto a Kiev di colpire obiettivi militari in Russia».

Salvini ha ribadito la contrarietà della Lega all'invio di soldati italiani in Ucraina, sottolineando il desiderio di evitare qualsiasi escalation verso un conflitto globale: «Noi vogliamo la pace non l'anticamera della terza guerra mondiale».

Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, ha espresso un'opinione simile, criticando l'approccio bellicista che, secondo lui, sta emergendo nei discorsi internazionali. In un'intervista ad Affaritaliani.it, Romeo ha dichiarato: «A Bruxelles parlano di vertice per la pace ma pensano alla guerra. Inebriati come sono dal furore bellicista rinnegano la stessa Costituzione Europea che nei suoi principi fondamentali si prefigge di promuovere la pace di fronte alle controversie internazionali». Romeo ha sottolineato l'importanza di intensificare il lavoro diplomatico per arrivare ad una tregua in Ucraina, avvertendo che l'alternativa potrebbe essere una catastrofe nucleare.

Giuseppe Conte, a margine dell'evento «Unite» a Roma, non usa giri di parole: «Obiettivo prioritario sarà portare la pace in Ucraina e nel Medio Oriente. Le parole di oggi del segretario generale della Nato segnalano un'ulteriore escalation militare. Siamo sull'orlo della terza guerra mondiale. Noi diremo 'no'. Basta con questa strategia sulla pelle degli italiani».

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha adottato una posizione più sfumata, pur mantenendo un fermo impegno per la pace. Tajani ha dichiarato: «Noi siamo parte integrante della Nato ma ogni decisione deve essere presa in maniera collegiale». Ha ribadito che le scelte di Kiev sono autonome e che l'Italia non invierà militari in Ucraina, utilizzando gli strumenti militari forniti esclusivamente all'interno del territorio ucraino. Tajani ha inoltre sottolineato la necessità di abbassare i toni e contrastare la guerra ibrida condotta dalla Russia.

I parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri e Difesa di Camera e Senato hanno criticato duramente le parole di Stoltenberg, definendole «un passo decisivo verso l'abisso della Terza guerra mondiale». Hanno sottolineato che permettere all'Ucraina di usare le armi della Nato contro la Russia equivarrebbe a una dichiarazione di guerra. Il Movimento 5 Stelle ha esortato l'Europa a opporsi a questa deriva bellicista e a cercare una soluzione negoziale al conflitto, coinvolgendo la Russia in una conferenza di pace.

Arturo Scotto, deputato del Partito Democratico, ha espresso preoccupazione per una possibile escalation, definendo le dichiarazioni di Stoltenberg come un cambio di paradigma dalla difesa dell'Ucraina a un'offensiva della NATO. Su X, Scotto ha avvertito che questa deriva potrebbe portare all'invio di truppe e ulteriori escalation, chiedendo un ritorno alla politica e alla diplomazia.

Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, ha definito le parole di Stoltenberg «estremamente pericolose», sottolineando la necessità di fermare l'escalation verso una guerra mondiale e nucleare. Bonelli ha criticato l'aumento delle spese militari globali e ha esortato il governo italiano a non avallare questa «follia», ma a lavorare per una tregua e negoziati di pace.

Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, ha ribadito l'impegno del governo Meloni per la pace e la mediazione, affermando che il sostegno all'Ucraina non deve significare dare vittoria all'aggressione russa. Donzelli ha evidenziato che il governo italiano continua a lavorare per una soluzione pacifica sia in Medio Oriente che in Ucraina, cercando di far capire alla Russia che non può ottenere territori con l'arroganza.

Queste reazioni delineano un panorama politico italiano complesso e sfaccettato, in cui prevale la preoccupazione per un'escalation del conflitto e la ricerca di soluzioni diplomatiche e negoziali.