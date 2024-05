Sabato 25 Maggio 2024, 18:34

I sondaggi parlano chiaro: Forza Italia, il partito fondato da Silvio Berlusconi, è stabile. Le rilevazioni fatte dagli istituti di ricerca in vista delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno lo collocano stabilmente sopra alla soglia dell'8%, dove si trova a sgomitare per vincere il duello con la Lega e affermarsi come secondo partito della maggioranza di centrodestra.

Ma aldilà delle tensioni tra i due partiti, Fi una vittoria se l’è già portata a casa: il fatto di essere sopravvissuta all’era post-Berlusconi: «Non è facile, come un giocatore della squadra di Maradona, ma Maradona non c'è più… e tu hai una sola possibilità. Chiedere aiuto a tutta la squadra e a tutta la curva», aveva detto alcuni mesi dopo la morte del Cavaliere il vicepremier Antonio Tajani. Molti attribuiscono proprio alla leadership di Tajani il merito di aver attutito il colpo post-Berlusconi, rilanciando il partito ma consolidandone la posizione. Il vicepremier ha preso il testimone e ha iniziato a correre a un passo medio, ma con determinazione e competenza, guadagnando consenso, e soprattutto stabilità.

L’uomo dell'aurea moderazione

È silenzioso, diplomatico, non si sbilancia mai. La leadership Tajani, all’inizio sembrava appannata, contestata peraltro da una corrente del suo partito che gli rimproverava un eccessivo asservimento nei confronti di Meloni. E invece Forza Italia sta lì, ferma tra più fuochi. Tajani è l’uomo che condensa i valori dell’aurea mediocritas, il principio oraziano di giusta moderazione, di chi evita l’ambizione eccessiva. La moderazione come unica via per evitare gli sconvolgimenti dell’animo. Ma anche della politica interna e soprattutto di quella esterna. Tajani non lo vedremo mai in show eccentrici alla Coccia, ma nemmeno in un angolo della stanza, dimenticato. Con la sua diplomazia si ritaglia uno spazio d’eccezione, e intanto fa la rivoluzione in casa.

Politica estera

Prova della sua diplomazia l’abbiamo vista anche negli ultimi mesi, soprattutto nella gestione dei rapporti diplomatici nel conflitto tra Israele e il movimento islamista Hamas. Segni rassicuranti allo Stato ebraico: «difendiamo il diritto di Israele a esistere». Ma allo stesso tempo, ha mantenuto una posizione aperta al dialogo con la parte palestinese, per esempio, incontrando oggi il primo ministro e ministro degli Esteri dell'Autorità nazionale palestinese (Anp), Mohammed Mustafa. Alla fine, con il suo solito aplomb, ne è uscito con una posizione chiara e rispettata: "Per l'Italia, la soluzione 'due popoli, due Stati' è l'unica via". Aurea mediocritas, ancora una volta.