Non arrivarci per contrarietà. Anche in Liguria la parola chiave è “tempo”. Lo prende Giovanni Toti, limitandosi a sventolare l’ipotesi di richiedere a breve la revoca degli arresti domiciliari. Lo chiedono i suoi alleati di centrodestra, atterriti dalla possibilità che un’eventuale conferma della misura cautelare «scoperchi il vaso di Pandora» definitivamente, ad un paio di giorni dalle elezioni. Lo usano entrambi, alla ricerca di una exit strategy che si avvicini al rispettivo interesse, o quanto meno di allontanare il più possibile lo spettro delle dimissioni. A partire appunto da Toti che giovedì ha reso pubblica la sua memoria quand’era ancora sotto torchio in Procura. Una disintermediazione attenta dei verbali dell’interrogatorio che sarebbero stati diffusi di lì a poco, utile a togliere l’innesco a quanti già da settimane ne hanno stabilito la colpevolezza. La mossa è però da leggersi - assieme alla sola supposta richiesta di revoca dei domiciliari - come un messaggio destinato a chi nella coalizione di maggioranza pare aver già deciso di abbandonarlo al suo destino. In primo luogo perché restando ai domiciliari è difficile per chi di dovere all’interno della coalizione anche solo parlarci. In secondo luogo perché qualora il tribunale del riesame esprimesse parere contrario alla scarcerazione, sarebbe difficile per Toti non fare un passo indietro. Un modo insomma, per rimarcare che il governatore ha come strategia quella di farsi metronomo non solo della partita mediatica che affianca quella penale, ma pure della disfida politica che - a partire dall’evidente determinazione a non dimettersi - porta direttamente a Roma.

IL CENTRODESTRA

Già, gli alleati. Preoccupati per le Europee e ancora non disposti ad alzare un vero e proprio pressing che porti alle dimissioni dell’ex giornalista, al di là dell’irritazione per la volontà di Toti di continuare a governare la Regione dalla sua casa di Ameglia. Non in questa fase quanto meno. Se non verranno fuori ulteriori novità dalle indagini (preoccupa soprattutto l’impatto di un eventuale e più consolidata connessione del governatore ligure con la mafia) si aspetterà che sia il Gup ad esprimersi. Intanto il diktat è evitare uscite fuori luogo. O forse evitare del tutto dichiarazioni, come ha dimostrato ieri Giorgia Meloni sul palco del Festival dell’Economia di Trento. Dettaglio peraltro non sfuggito alla segretaria dem Elly Schlein che, seduta al suo stesso posto una manciata di ore più tardi, ha parlato di «silenzio degli indecenti».

IL TEMPOREGGIAMENTO

Un temporeggiamento di maggioranza che più che un afflato garantista nasconde però la preoccupazione di perdere - appunto - terreno al voto di giugno, e la Liguria al ritorno alle urne. Sul primo punto in particolare, al netto degli ultimi sondaggi disponibili che vedono Fratelli d’Italia non più in crescita, in FI c’è chi teme che la lieve frenata azzurra degli ultimi tempi sia dovuta proprio all’associazione di Toti al suo ex partito, in cui fu delfino di Silvio Berlusconi. Tant’è che non sarebbe peregrina, secondo Forza Italia, la strenua opposizione leghista a qualunque spinta nei confronti del governatore, compreso un eventuale accordo per staccare compatti la spina al governatore ritirando tutti gli assessori. In realtà però il Carroccio, come tutti gli altri, è in difficoltà soprattutto nel reggere l’orizzonte di una nuova candidatura. I nomi buoni del centrodestra scarseggiano. Specie perché per prudenza si vuole evitare di ricorrere a risorse attive nel corso di questa legislatura. Farsi bruciare da eventuali nuove intercettazioni un nome prima ancora di arrivare alle urne metterebbe una pietra tombale sulle velleità di vittoria. Non a caso sarebbero già stati sondati diversi esponenti della società civile ligure, tutti però al momento si sono detti indisponibili. E si torna quindi al tempo che, anche in questo caso, gioca un ruolo centrale.