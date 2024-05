Giorgia Meloni: «Libertà limitata solo dalla sinistra come ai tempi del Covid». Elly Schlein: «Spacca l'Italia con l'autonomia»

Durante gli 'Appunti di Giorgia', Giorgia Meloni ha commentato le recenti dichiarazioni della segretaria del Pd Elly Schlein, che l'accusava di aver cancellato la libertà delle persone nell'ultimo anno e mezzo. «È un'accusa singolare», ha detto Meloni «considerando che la stessa segretaria ha votato i provvedimenti per chiudere la gente in casa durante la pandemia. Chiedo a Schlein: quali sono le libertà cancellate da questo governo? Le nostre sono battaglie per la libertà. Ci dica di cosa sta parlando, ma ci dia qualcosa di concreto, perché la libertà è stata sempre limitata solo dalla sinistra, e i cittadini lo hanno capito».

Giorgia Meloni sul decreto casa

Il decreto casa "è un provvedimento che io considero di assoluto buonsenso, che permetterà di dare risposta a una serie di esigenze abitative e anche di dare un po' di respiro al mercato immobiliare che oggi è un mercato in sofferenza e che noi vogliamo rilanciare».

Così Giorgia Meloni, parlando negli 'appunti di Giorgia'. «La norma consente, sostanzialmente, di porre rimedio alle piccole e lievi difformità che oggi si trovano nelle case di tantissimi italiani -assicura il premier-. E che impedì di acquistare o di vendere quegli immobili perché sono formalmente considerati irregolari». «Non parliamo ovviamente di abusi edilizi che nessuno di noi intende sanare, a scanso di equivoci e contrariamente a quello che dice l'opposizione, ma parliamo di quelle piccole irregolarità per lo più formali e burocratiche che oggi non ti consentono se vuoi di vendere la tua casa o anche solo di ristrutturarla e non ti consentono a volte di di acquistarne una».

Schlein a Meloni, il nodo dell'autonomia

«Ieri la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha detto in riferimento al premierato 'o la va o la spacca'. Qui non si tratta della sua poltrona, è l'Italia che si spacca. Non si è mai vista una sedicente patriota spaccare in due il paese con l'autonomia differenziata, che è il cinico baratto di Meloni con la Lega sul premierato». Così la segretaria del Pd Elly Schlein a margine di una iniziativa elettorale ad Aversa (Caserta). Schlein parteciperà nel pomeriggio alla manifestazione contro l'autonomia promossa a Napoli dalla Cgil con 150 associazioni. «Noi ci batteremo contro una autonomia differenziata che intende mantenere i divari territoriali e anzi aumentarli. E' l'antico disegno secessionista della Lega, non hanno nemmeno cercato di fare finta di volere un'altra cosa. Non hanno messo un euro su questa riforma, vuol dire che non gli interessa ridurre le disuguaglianze territoriali e sociali», insiste la leader dem. «Non accettiamo questa autonomia, sarebbe il colpo di grazia sulla sanità pubblica che il governo di Meloni sta già tagliando. Per noi non ci sono pazienti di serie A e di serie B in base alla regione in cui nascono. Dietro il nome tecnico di autonomia differenziata si cela la negazione dell'accesso ai servizi fondamentali per i cittadini: scuola, salute, trasporto pubblico locale. Sono gli stessi motivi per cui ci batteremo contro una riforma costituzionale che vuole accentrare tutti i poteri nelle mani del capo del governo». «C'è una sola cosa che tiene unite queste due riforme apparentemente diverse: la legge del più forte, e sappiamo con la legge del più forte che fine fanno i più fragili. Come Pd ci batteremo contro l'autonomia differenziata per fermarla e così fermeremo anche la pericolosa riforma del premierato», conclude.

Giuseppe Conte: «Giorgia Meloni ci sta portando in guerra»

«Ci state portando dritti alla Terza Guerra Mondiale. Giorgia Meloni, la strategia di scommettere sulla vittoria militare - che stai subendo passivamente - ci sta portando in guerra. È una follia pensare di mandarci in guerra con la Russia e le sue 6000 testate atomiche. Non vi azzardate. Ora smentirete, direte che non è vostra intenzione, perché ci sono le elezioni, ma noi non ci fidiamo. Il Governo venga in Parlamento, tolga la maschera, smetta di tenere segrete le armi che inviamo e la strategia che stiamo perseguendo. Vogliamo impegni, voti e scelte vincolanti. Vogliamo subito un negoziato di pace». Così su fb il leader del M5s Giuseppe Conte. «Il M5S, contro tutto e tutti, aveva previsto che saremmo finiti a questo punto inviando armi sempre più sofisticate e letali. Potete insultarci quanto volete, ma continueremo ad alzare la voce e a votare per fermarvi e costringervi a cambiare questa strategia fallimentare. La pace non è retorica. Oggi è una emergenza», conclude.