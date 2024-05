Sabato 25 Maggio 2024, 06:55

È stato uno dei legali di Enzo Tortora, poi presidente dell’Unione camere penali. Ma Gian Domenico Caiazza, avvocato in corsa alle Europee con la lista Stati Uniti d’Europa, è soprattutto un garantista. «A Giovanni Toti non mi lega nulla, ma attenzione ai processi di piazza sui media. Al di là del singolo caso: se si scoprirà che l’accusa era infondata, o che la custodia ai domiciliari non era necessaria, chi andrà a chiedere conto ai magistrati dei loro errori?».

I legali di Toti non hanno ancora chiesto la revoca dei domiciliari. Una mossa politica, per allontanare eventuali dimissioni del governatore in caso di diniego?

«Non giudico le scelte tecniche dei suoi difensori. Ma quando vicende penali colpiscono in modo così eclatante la politica, con conseguenze dirette sullo svolgimento della vita democratica, è chiaro che la difesa finisce per valutare le proprie azioni anche da un punto di vista politico. Questo processo di fatto si sta già svolgendo sui media, con la pubblicazione di intercettazioni che, non dimentichiamolo, sono quelle ritenute rilevanti dall’accusa. Non sono complete».

Per un politico conta quasi più il processo mediatico di quello in tribunale?

«Di gran lunga, purtroppo. Anche perché hanno tempi diversi: il processo mediatico è immediato, per quello vero servono anni. Quindi la sentenza dei media è largamente anticipata. E di queste ricadute mediatiche noi avvocati dobbiamo tenere conto, nei limiti del possibile».

E come?

«Con scelte che a stretto rigore tecnico magari non faremmo, ma a cui talvolta siamo costretti».

Per esempio?

«L’interrogatorio di garanzia. Non rispondere per noi è una regola quasi ovvia, perché in genere non si sa ancora quasi nulla delle accuse. Ma se l’assistito è un personaggio pubblico spesso ritiene di non potersi permettere di tacere. Ed è difficile dargli torto. La dinamica mediatica, in altre parole, ha preso il sopravvento».

È quello che è successo con la memoria difensiva di Toti, online ancora prima che l’interrogatorio finisse?

«Non conosco i dettagli. Ma dal primo minuto le intercettazioni dell’accusa sono circolate ovunque. Allo stesso modo il contenuto dell’interrogatorio di Spinelli è stato diffuso prima che l’indagato fosse fisicamente uscito dalla procura. E il procuratore ha da ridire solo sulla pubblicazione di una memoria difensiva? Bisognerà pur chiedersi chi ha messo in giro le risposte di Spinelli. O no? Anche questo, al di là del caso specifico, è il segno della spirale incontrollabile in cui siamo entrati».

Dovendosi occupare così tanto dei media si rischia di “distrarsi” dal processo?

«Di avvocati ne servirebbero due. Oppure una difesa tecnica ma efficace anche in termini comunicativi. Un’impresa disperata. Perché processi di questo tipo sono così complessi, con una tale quantità di materiale da esaminare, che servono settimane anche solo per ascoltare tutte le conversazioni non incluse nel fascicolo del pm. Così chi può permetterselo deve pagare avvocati che passano settimane a sentire ore e ore di conversazioni in questo mare di atti. E prima che possano utilizzarle mediaticamente, l’attenzione è già passata su altro».

Come intervenire?

«Va limitata la circolazione delle intercettazioni. E l’unico modo serio per farlo è prevedere sanzioni molto severe: 200 euro di multa non servono a nulla».

Qualcuno lo definirebbe un bavaglio.

«Nessun bavaglio, ma uno stop alla diffusione di informazioni unilaterali. Almeno finché non si è avuto il tempo di esaminare tutti gli atti».

E poi?

«Vanno introdotti elementi di responsabilizzazione del magistrato. Un gip che oggi convalida una misura cautelare lo fa sapendo che nessuno gliene chiederà mai conto. Anche se, magari anni dopo, verrà fuori che aveva sbagliato. È un punto cruciale: se chi esercita un potere di questa pervasività anche sul corretto svolgimento della vita delle istituzioni, sa che non dovrà mai rispondere di quello che fa, questo sistema malato non lo curiamo. In caso contrario invece il giudizio sarebbe più ponderato. Perché per un medico che sbaglia tutto questo è accettato, mentre per un giudice viene vissuto come una limitazione all’autonomia della magistratura?».