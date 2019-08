Governo, diretta: Zingaretti al Colle annuncia sostegno a Conte. «Serve svolta: nessuna staffetta ma nuova sfida»

Governo, il rebus potrebbe trovare una risposta oggi, alla seconda giornata di consultazioni. Sergio Mattarella aspetta al Quirinale i "big" del quadro politico per individuare una soluzione alla crisi. Mentre in mattinata sono salite al Colle le delegazioni del Gruppo Autonomie del Senato, Leu alla Camera, e Fratelli d'Italia nel pomeriggio sarà la volta, rispettivamente, di Pd, Forza Italia, Lega e M5S. Quindi il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, trarrà le su conclusioni.

Se tra le forze politiche, in particolare Dem e Cinquestelle, sarà maturata una chiara intesa programmatica per dar vita ad una maggioranza in grado di sostenere un governo, il Capo dello Stato, nella serata stessa di oggi o nella mattinata di domani, conferirà l'incarico di formare l'esecutivo alla personalità indicatagli dai partiti della futura maggioranza. Altrimenti, se dovesse registrare il fallimento di ogni possibilità di accordo, con la stessa tempistica convocherà al Colle un nome terzo, per guidare un esecutivo di garanzia per condurre il Paese ad elezioni anticipate, probabilmente il 10 novembre.

Ore 16.30 Nicola Zingaretti annuncia il sostegno a Conte premier e alla nuova iniziativa di governo. «Abbiamo riferito al Presidente di aver accettato la proposta del Movimento 5 Stelle di indicare, in quanto partito di maggioranza relativa, il nome del presidente del Consiglio, nome indicato dal M5S nei giorni scorsi», ha detto il segretario dem al termine delle consultazioni. Non si tratta, ha precisato di una "staffetta" ma il nuovo governo porterà «una nuova sfida, l' inizio di una nuova stagione, civile, sociale e politica».

Ore 15.45 La delegazione del PD è entrata al Quirinale per il secondo giro di consultazione con il capo dello Stato. Il segretario Nicola Zingaretti è arrivato a piedi insieme al presidente Paolo Gentiloni e alla vicesegretaria Paola De Micheli. Intanto ci sarebbe stato un nuovo contatto telefonico tra Nicola Zingaretti e Giuseppe Conte. A quanto si apprende da fonti parlamentari, il segretario del Pd e il premier dimissionario si sarebbero sentiti prima che la delegazione Pd andasse al Quirinale per le consultazioni.

Ultimo aggiornamento: 16:44

