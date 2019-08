Spread in calo, tasso sul Btp decennale al minimo storico. Borsa cauta

Il tasso sul titolo decennale del Tesoro cala all'1,022%, segnando il minimo storico, con i mercati ottimisti sulla formazione del nuovo governo M5S-Pd. Lo spread Btp-Bund scende a 173 punti base, il livello più basso da maggio 2018.



Seduta incerta intanto per le borse europee e per Piazza Affari, che sosta a cavallo della parità. Sul fronte internazionale il focus resta sulle trattative Usa-Cina per il commercio, con un po' di scetticismo.



Tra le principali Borse europee fiacca Francoforte, che mostra un piccolo decremento dello 0,53%, seduta senza slancio per Londra, che riflette un moderato aumento dello 0,32%, e discesa modesta per Parigi, che cede un piccolo -0,52%.



Tra i best performers di Milano, in evidenza Leonardo (+3,64%), Unicredit (+1,43%), Tenaris (+0,99%) e Hera (+0,77%).



Ancora in calo la Juventus che scende dell'1,77%. Ultimo aggiornamento: 13:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA