Governo, Delrio: «Deve trattare Conte, non ci sono veti su di lui»

Graziano Delrio, capogruppo della Camera del PD, vede un'uscita dalla crisi solo se tratta Conte e non Di Maio. Alla domanda del Messaggero se deve essere proprio il premier a trattare con il PD, Delrio spiega: "Certamente, non ci sono veti sul premier".

«Speriamo che qualcuno lo riprenda in mano, perché adesso di tempo da perdere non ce n'è più. Il Paese aspetta risposte serie, non ci interessa discutere di posti e poltrone». L'ha detto il capogruppo del Pd alla Camera Graziano Delrio uscendo dalla riunione con i big del partito.

Ultimo aggiornamento: 13:22

