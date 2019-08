Governo, rivolta degli eletti M5S: «Di Maio ritiri voto su Rousseau»

Bufera per il voto su Rousseau annunciato da Luigi Di Maio per dare il via libera al Conte bis. Se per Andrea Orlando del Pd è "inaccettabile perché rischia di impattare sulla Costituzione", tra i parlamentari M5S inizia a serpeggiare la rivolta. "Di Maio - dice all'Adnkronos la deputata Flora Frate - ritiri il voto su Rousseau. Ieri, durante l'assemblea dei parlamentari, non abbiamo preso ness Anzi, sono emersi molti pareri negativi. Vincolare il Conte bis all'esito di un voto su una piattaforma gestita da una società privata, senza alcuna garanzia di trasparenza, è scelta assurda.

LEGGI ANCHE Governo, vertice alla Camera delle delegazioni. Orlando: «Con premier M5S serve vice del Pd»

Al Quirinale il M5S deve presentarsi con una proposta seria e credibile". Su Facebook il deputato Michele Nitti si dice "sorpreso" che "si sia fatta passare per una decisione deliberata in assemblea ciò che non è stato affatto deliberato". Ed evidenzia come "la votazione sulla piattaforma non sia, in questo delicato momento, lo strumento più opportuno, viste la tempistica e l'urgenza dei passaggi da esperire con il Quirinale, peraltro regolamentati dalla Costituzione".

Contrari al voto in questa fase anche molti parlamentari vicini a Roberto Fico, presidente della Camera e leader dell'ala ortodossa. Nei fatti in queste ore nelle chat dei parlamentari si mette in discussione la tempistica del voto, ma anche e soprattutto il "metodo Casaleggio". Se il Conte bis dovrà passare da [10:31, 28/8/2019] Guglielmo Nappi: Rousseau per la prima volta gli esiti della votazione sono davvero in bilico.

Ultimo aggiornamento: 10:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA