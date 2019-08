Governo, vertice alla Camera delle delegazioni. Marcucci: «Di Maio? Non credo ci siano veti». Conte a Palazzo Chigi

È iniziata alla Camera la riunione fra le delegazioni di Pd e M5S sulle condizioni per la nascita di un governo sostenuto dalle due forze. Partecipano, fra gli altri, i capogruppo dem Graziano Delrio e Andrea Marcucci e del M5S Stefano Patuaneli e Francesco D'Uva.

«Ribadisco, i veti non sono mai positivi». Lo dice Stefano Patuanelli, capogruppo M5s al Senato, entrando alla Camera per l'incontro tra le delegazioni M5s e Pd, per la formazione del nuovo governo. È arrivato anche il capogruppo alla Camera Francesco D'Uva, che non ha voluto dichiarare nulla.



«Stiamo discutendo sui temi», ha detto il deputato e vicecapogruppo M5S, Francesco Silvestri, entrando con il senatore e vicecapogruppo M5S Gianluca Perilli. «Non credo che ci siano veti», ha spiegato il capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, a chi gli chiedeva se ci fossero veti sul ruolo di Di Maio vicepremier da parte del Pd. E ancora: «Ognuno ha le sue procedure. Noi seguiamo le nostre - ha aggiunto -. Cominciamo a lavorare, ci auguriamo che sia una bella giornata».

«Siamo al lavoro sui contenuti», ha ribadito il capogruppo Pd alla Camera, Graziano Delrio, entrando alla riunione con la delegazione M5S.

Intanto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è appena arrivato a palazzo Chigi. Il premier ha lasciato nel pomeriggio Biarritz dove ha partecipato al vertice del G7.

Ultimo aggiornamento: 09:48

