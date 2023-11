Saint Laurent, Anthony Vaccarello firma l’esordio del brand nell’alta gioielleria

Saint Laurent entra nel mondo dell’alta gioielleria, segnando una tappa importante per il marchio, fondato nel 1962 da Yves Saint Laurent e dal suo socio Pierre Bergé.



IL DESIGN

Anthony Vaccarello, designer del marchio francese dal 2016, ha creato silhouette audaci, selezionando con cura oro, diamanti e altri materiali pregiati, oltre a precisi elementi di design, per una serie essenziale di bracciali, polsini, collane e orecchini. Pezzi funzionali e da collezione, al tempo stesso nuovi e adatti a un uso infinito, che vanno oltre le tendenze stagionali alle quali sono sottoposti di solito i bijoux che si vedono in passerella. Molti pezzi ripropongono i motivi chiave di Saint Laurent. Questo include, ad esempio, il motivo Cassandre, il famoso logo verticale YSL, spesso visto a sostituzione del tacco su sandali e décolletées e come chiusura per borse, e il motivo a catene oversize Maillon.



I BRACCIALI

A questo si affiancano bracciali a catena con maglie d’oro fittamente disegnate, anelli d’oro scultorei, collane sottili e lunghi orecchini.

La nuova collezione di alta gioielleria cattura la visione lungimirante e l’esigente eccellenza parigina della casa fondata da Yves Saint Laurent, portata saldamente in un presente visionario da Anthony Vaccarello.

LA CAMPAGNA

A presentare il nuovo e ambizioso progetto, una campagna scattata da fotografo tedesco Juergen Teller.

Ma non soltanto: i gioielli hanno sfilato in passerella direttamente, diventando in tal modo parte integrante del mondo del marchio. Così si apre un fitto dialogo fra abiti da sera in jersey e bracciali a polsino in oro giallo diciotto carati, tra orecchini a lobo in diamanti e natura.