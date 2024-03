Mercoledì 27 Marzo 2024, 12:21 - Ultimo aggiornamento: 12:22

L’attività di “Compro Oro” è recentemente tornata in auge, visto anche il periodo storico in cui si registra un forte rialzo del valore dell’oro.

Per coloro che hanno necessità di vendere gioielli, orologi, argenteria ed altri oggetti preziosi, è fondamentale sapersi districare tra le varie offerte che si trovano online, offerte a volte ambigue e non sempre reali. Una realtà seria e professionale è rappresentata da MVS Gioielli, azienda nata a Roma nel 2015, punto di riferimento nella capitale per la compravendita di preziosi, contraddistinta da personale competente e preparato che svolge tutte le operazioni in modo trasparente, qualità riconosciute anche dalla convenzione con l’Associazione Nazionale dei Carabinieri, che pochissimi negozi in Italia possono vantare.

Ma vediamo in dettaglio come funziona il processo di compravendita dell’oro e quali precauzioni prendere, così da mettersi al riparo da valutazioni al ribasso o, nel peggiore dei casi, da truffe.

Come arrivare preparati

È fondamentale approcciare il settore con cautela, rivolgendosi a Compro Oro che operano con riconosciuta affidabilità e trasparenza ma soprattutto diffidando da pubblicità ingannevoli che promettono cifre esorbitanti, impossibili da ottenere. Il consiglio, inoltre, è quello di arrivare al Compro Oro “preparati”, avendo cioè già pesato a casa, anche con una semplice bilancia da cucina, l’oggetto che si intende vendere, e magari informarsi della quotazione attuale dell’oro 24 carati alla borsa di Londra.



Valutazione e pesatura

La compravendita prevede diversi passaggi e determinati obblighi di legge che tutti gli esercenti devono rispettare.

Il primo di questi passaggi vede il personale del Compro Oro accertarsi della caratura del prezioso da vendere, che può essere oro 9kt, 14kt o 18kt, passaggio che influisce sulla valutazione dei preziosi da vendere.

Si passa alla pesatura dell’oro, che deve essere svolta con una bilancia ufficiale e tarata con i sigilli dell’ufficio metrico. Importante, inoltre, che la bilancia sia posizionata ben in vista, così da permettere al cliente di verificare la correttezza della pesatura.





Si procede alla consultazione della quotazione dell’oro puro (24carati) in tempo reale alla borsa di Londra, fattore determinante per poter presentare la propria offerta, che in ogni caso non è vincolate per il cliente, libero di accettare o di rifiutare la proposta.



La chiusura della trattativa

Raggiunto l’accordo, si procede con la compilazione dell’atto di acquisto riportante tutti i dati anagrafici del cliente, quelli dell’oggetto venduto (descrizione, peso e caratura), la quotazione dell’oro 24 carati alla borsa di Londra, e la cifra di valutazione concordata. Ogni operazione si conclude con il rilascio di una ricevuta di vendita, riportante tutti i dati sopracitati che il personale del Compro Oro è obbligato a consegnare al cliente.

Ovviamente, quanto appena descritto vale anche per oggetti in argento, materiale che, a parità di peso, ha un valore inferiore all’oro ma che, come l’oro, risponde alle leggi del mercato, con la quotazione che oscilla di minuto in minuto.

Ogni Compro Oro è, a norma di legge, autorizzato a pagare in contanti fino a 499 €; oltre questa cifra, ogni pagamento deve essere tracciabile, o attraverso bonifico o assegno.



Oggetti firmati o con pietre preziose

In caso di brand importanti, (Bulgari, Cartier, Pomellato etc), la stima cresce sensibilmente. Eventuali pietre preziose, (diamanti, smeraldi, zaffiri, rubini) infine, devono essere valutate a parte da personale con riconosciute competenze gemmologiche, per una stima precisa, professionale e in linea con le valutazioni di mercato, così come orologi dei più famosi marchi dell’orologeria.





MVS Gioielli: trasparenza e professionalità

Punto di riferimento affermato nella Capitale e non solo per la compravendita di gioielli, orologi e ogni tipologia di prezioso, MVS Gioielli garantisce ai propri clienti la massima valutazione sull’oro usato. La grande esperienza del proprietario, Massimo Sabatini, e la competenza di tutto il personale restituiscono, infatti, il giusto valore a ogni oggetto, qualsiasi esso sia.

Infatti, molti gioielli non vengono valutati solo in base al peso, ma viene anche considerata l’eventuale presenza di pietre preziose (diamanti, zaffiri, smeraldi, rubini) o la firma di un brand (Bulgari, Cartier, Pomellato), o nel caso di gioielli di interesse commerciale.

MVS gioielli acquista anche orologi delle più note marche dell’orologeria mondiale. A tal riguardo, va ricordato che MVS è anche gioielleria, con un fornito shop online di gioielli nuovi e rigenerati.

Inoltre MVS, grazie all’esperienza maturata negli anni e alla collaborazione con laboratori e partner d’eccellenza, garantisce assistenza a 360° ai suoi clienti, fornendo un servizio dopo vendita per gioielli orologi, oggettistica e gioielli acquistati, anche presso terzi. I centri MVS permettono di riportare qualsiasi oggetto al suo splendore originale, di ripararlo o perfino di personalizzarlo, per un servizio davvero completo.

Per maggiori informazioni sull’attività di Compro Oro di MVS Gioielli è possibile visitare il sito dedicato o telefonare ai numeri 06.31072076 e 380.3453520. Per valutazioni gratuite, rivolgersi alla sede di via Taranto 142/b, nel quartiere San Giovanni a Roma, o alla sede di via Appia Nuova 211/E, dedita maggiormente alla vendita di gioielli ma che compie ugualmente attività di Compro Oro.