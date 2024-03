Roma, si finge infermiera e ruba soldi e gioielli ai pazienti dell'ospedale: arrestata 41enne romana

Vestita da operatore paramedico, con camice e cuffia, si è intrufolata all'interno dell'Ospedale Santo Spirito, nel centro di Roma, per rubare beni e gioielli ai pazienti. A bloccare e arrestare una 41enne romana sono stati i poliziotti intervenuti, intorno alle 21.30 di ieri, su chiamata dei colleghi del posto di polizia. La donna, che deve rispondere di truffa, aveva convinto una anziana in corsia a consegnarle l'oro che aveva con sé per darlo poi al marito che la aspettava fuori.

