Passione e competenza: come trasformare un gioiello in emozione

Orientarsi nel mercato degli oggetti di lusso non è sempre facile. Il consiglio principale è quello di rivolgersi a professionisti con riconosciuta e certificata esperienza, in grado di offrire un’ampia gamma di prodotti e, soprattutto, di garantire un’elevata qualità nel servizio di assistenza al cliente.



Gioielleria Grande: il lusso a Roma e Frosinone

A Roma e nel Lazio, da ormai oltre ottant’anni queste risposte le restituisce con professionalità la Gioielleria Grande, che abbina una profonda competenza nel settore del lusso alla capacità di guidare l’acquirente in ogni passo, dall’acquisto all’assistenza post-vendita.



La Gioielleria Grande nasce a Frosinone, fondata negli anni ’90 da Raffaele Grande, gioielliere e figlio d’arte che decide di avviare una nuova impresa all’interno della quale sviluppare in maniera più moderna il mestiere di famiglia. In breve tempo, a Raffaele si affianca il figlio Michele, oggi responsabile di un brand che conta cinque punti vendita: due sono a Frosinone, in via Aldo Moro 153 e in piazzale De Matthaeis 4; tre invece si trovano a Roma, in viale Parioli ai numeri 79 e 104, e in via Appia Nuova, al civico 104. Ma l’attività della Gioielleria Grande continua anche sul web, attraverso lo shop online a cui si accede dal portale ufficiale gioielleriagrande.it.

Marchi prestigiosi, special edition e gioielli personalizzati

Entrare nei negozi della Gioielleria Grande significa immergersi nell’industria del lusso, esplorando le nuove proposte di marchi storici così come quelle di brand emergenti nel settore. Gioielli e orologi rappresentano il cuore pulsante dell’attività, che nei suoi punti vendita permette di acquistare prodotti di case prestigiose come Rolex, Tudor, Omega, Cartier, Bulgari, Breitling, Longines, Damiani, Fabergé IWC, Jaeger Le Coultre, Zenith, Tag Heuer, Tissot, Messika, Pasquale Bruni, Gucci e Marco Bicego.



Gioielleria Grande mette a disposizione della sua clientela anche prodotti personalizzati e special edition di enorme successo come, per esempio, l’ultima serie a tiratura limitata in 30 pezzi realizzata per la Gioielleria Grande da Nomos Glashütte, che è già sold out.



Accanto a orologi e gioielli, la gioielleria espone accessori di lusso e vere e proprie particolarità, dagli accendini Dupont alle scatole porta orologi o alle penne stilografiche Montblanc. Di fatto, all’interno dei punti vendita dell’azienda è davvero difficile trovare un prodotto che non sia in grado di soddisfare le proprie esigenze, se si punta a fare (o a farsi) un regalo di lusso.



Ma anche chi è intenzionato a regalare o a realizzare per sé qualcosa di assolutamente unico può affidarsi alla Gioielleria Grande, che grazie al proprio personale specializzato è in grado di trasformare in realtà gioielli disegnati direttamente dai clienti.



Usato Rolex certificato

Il prestigio e la qualità della Gioielleria Grande sono testimoniati dal fatto che l’azienda appartiene alla rete di rivenditori autorizzati Rolex, gli unici a cui è consentito vendere orologi Rolex Certified Pre Owned: la compravendita di questi prodotti di “secondo polso” viene accompagnata da una certificazione che sancisce l’autenticità dell’orologio e ne garantisce il corretto funzionamento per altri due anni dalla data d’acquisto.



Sempre al fianco del cliente

Il servizio al cliente prosegue anche una volta concluso l’acquisto. Gioielleria Grande dispone, infatti, di un proprio centro di assistenza per riparazioni a gioielli e orologi: l’azienda conta in organico quattro tecnici orologiai impegnati in riparazione, revisioni ed eventuali modifiche estetiche sui modelli acquistati in negozio. D’altra parte, la presenza di un personale di qualità è un aspetto chiave dell’offerta di Gioielleria Grande. Basti pensare che ogni anno l’azienda investe in formazione, inviando i propri dipendenti a seguire corsi professionali in Svizzera o nei diversi distretti orafi italiani, per elevare il loro livello di competenze.



Inoltre, Gioielleria Grande è sempre alla ricerca di piccoli produttori indipendenti con i quali collaborare, come Parmigiani Fleurier, Speak Marine, Louis Erard, Trematic, Doxa, Squale e tanti altri.



Per consultare il catalogo con tutti i brand in vendita nei negozi della Gioielleria Grande è possibile visitare il sito ufficiale gioielleriagrande.it. Per contatti e assistenza è possibile scrivere una e-mail agli indirizzi roma@gioielleriagrande.it (negozi dei Parioli), appia@gioielleriagrande.it (negozio di via Appia Nuova), e info@gioielleriagrande.it (negozi di Frosinone).



Per contatti telefonici, chiamare lo 06.01901035 per il punto vendita di viale dei Parioli 79, lo 06.69302429 per quello di viale dei Parioli 104, lo 06.5411384 per quello in via Appia Nuova 104, lo 0775.852770 per il negozio di piazzale De Matthaeis 4 a Frosinone e lo 0775.211892 per quello di via Aldo Moro 153 a Frosinone.