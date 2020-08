Latina premia le sue eccellenze, edizione numero 29 per la "Notte dei gatti"

Si terrà questa sera - giovedì 27 agosto - alle 21 presso i Giardini del Palazzo comunale in piazza del Popolo a Latina, la Notte dei Gatti, manifestazione culturale che nasce da un'idea del patron Virginio Moro nel 1992, giunta quest'anno alla 29 edizione.

Cambia la location dunque, ma non il tipo di manifestazione che punta a premiare le eccellenze pontine in ben 18 categorie che vanno dallo sport alla cultura, passando per la letteratura, lo spettacolo, la medicina, l'imprenditoria e il cinema. L'evento che si svolge annualmente a Latina ha come caratteristica fondante quella di premiare personaggi della nostra provincia, che per la loro capacità, artistica o professionale, si siano particolarmente contraddistinti, anche a livello nazionale, nell'ambito delle varie categorie.

Vedi anche > Start up innovative, un premio dell'Ucid alle migliori idee della provincia di Latina

«Teniamo molto a questa manifestazione spiega Virginio Moro ormai è una tradizione per la città di Latina e abbiamo voluto realizzarla comunque seppure questo è un periodo molto difficile con tutte le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria. Ecco perché la location è stata cambiata e non sarà la solita del BiancOro dove ogni anni si svolge a marzo». In ottemperanza alle misure anti covid adottate dal Governo infatti, la manifestazione non si è potuta svolgere a marzo, ma per dare continuità a un evento prestigioso e festeggiare una serena riapertura della vita sociale, i suoi organizzatori hanno pensato di trasferire l'evento in una versione estiva nella suggestiva location dei Giardini, che sono già stati utilizzati per altri eventi in questa estate poiché rispondono in pieno alle restrizioni. L'evento gode del Patrocinio del Comune di Latina e della Provincia, e sarà presentata da Amedeo Goria, giornalista Rai e da Alga Madìa, giornalista. I nomi dei premiati, come di consueto, verranno resi noti direttamente questa sera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA