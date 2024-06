Venerdì 14 Giugno 2024, 06:10

Nonostante la delibera passata in consiglio comunale a Latina la Ugl Autoferro ha deciso di confermare lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto per la giornata di oggi. «Non abbiamo avuto nessun tipo di rassicurazione e le questioni in sospeso rimangono troppe», spiega il segretario Giuliano Errico. I lavoratori garantiranno il servizio in due fasce di garanzia dalle 6.30 alle 9.30 e dalle 13.30 e dalle 16.30. Per tutto il resto della giornata da inizio a fine turno saranno in sciopero.

Lo sciopero

«Continuare la protesta è necessario – spiega il segretario provinciale – perché nonostante i proclami in cui tutti i nodi dovevano essere sciolti, al momento i problemi rimangono. Ad esempio, nulla fa sperare che l’Azienda riconosca l’erogazione dei buoni pasto non elargiti da gennaio a marzo e non è dato sapere, ad oggi, se l’accordo sul versamento degli stessi venga mantenuto nel futuro, già dal prossimo mese. Nulla fa pensare a un miglioramento della rete, necessario e doveroso se veramente si vuole dare un servizio pubblico importante come il trasporto efficiente e garantito alla Cittadinanza, e nulla purtroppo fa presagire che ci sia la reale volontà di sistemare tutte le questioni aziendali elencate nella vertenza che sta portando a queste azioni di sciopero».

«Al netto del nostro sconcerto di come le parti interessate hanno gestito le relazioni industriali, i dubbi che avevamo sollevato sull’accordo sottoscritto sono purtroppo realtà, nulla è cambiato. Tutto questo mentre oggi si dovrebbe avere già un’idea almeno del servizio estivo, e della gara per l’assegnazione del servizio in scadenza nel 2025. Crediamo che il navigare a vista che stiamo vivendo dal 2018 non sia una scelta lungimirante e che sia i lavoratori di settore sia la cittadinanza stanno pagando un prezzo troppo alto». L’Ugl dunque proclama il nuovo sciopero della durata di 24 ore per oggi con la speranza che «si vogliano ascoltare le nostre proposte, nella speranza di salvare un servizio ormai malato».