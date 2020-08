Start up innovative, un premio dell'Ucid alle migliori idee della provincia di Latina

E' stato presentato nei giorni scorsi il "Premio start up innovative" promosso dalla sezione provinciale Ucid Latina con il patrocinio della Camera di Commercio e della Provincia.

L' iniziativa è volta all’incremento della competitività e dello sviluppo dell’innovazione nel sistema produttivo locale e alla premiazione delle proposte delle imprese "eco-friendly" ad elevato contenuto innovativo e tecnologico, ma vuole anche essere un’ occasione di condivisione di idee e tecnologie, un aggregatore, per far dialogare start -up , aziende di filiera ed istituzioni.

All'iniziativa erano presenti Francesco Berardi, presidente Ucid Latina; Carlo Medici, presidente della Provincia, Domenico Spagnoli vice segretario generale Camera di Commercio e Simona Mulè presidente giovani Ucid Latina.

I termini per la presentazione delle domande sono aperti fino alle 12 del 21 settembre.

Alla Start-up vincitrice sarà consegnato un premio in denaro di 3000 euro ed una targa di merito. Alle seconda e terza classificata sarà consegnato un premio in denaro, rispettivamente, di 750 e 500 euro ed una targa di merito. Alla quarta e quinta classificata verrà consegnata una menzione speciale.

Tutte le informazioni su www.ucidlatina.it al numero 340.5468462 oppure scaricando il bando del premio

