Mercoledì 12 Giugno 2024, 21:25 - Ultimo aggiornamento: 22:38

Tra i primi a collegare la scomparsa di Emanuela Orlandi alla Banda della Magliana: così nel 2010 si erano accesi i riflettori su Maurizio Giorgetti, l’uomo del mistero vicino ai boss della banda e all’estrema destra romana di Paolo Signorelli e Adriano Tilgher. Poi sono arrivati gli anni turbolenti, la malattia fulminante che non gli ha lasciato scampo. È morto a 70 anni nella casa dove ha trascorso gli ultimi anni a Soriano nel Cimino: «Con la sua morte cala definitivamente il silenzio su qualche verità del rapimento di Emanuela Orlandi» commenta Pietro Nicotera, l’avvocato che ha seguito la parabola discendente di Giorgetti. Era il 2010 quando prima durante la trasmissione “Chi l’ha visto”e poi in Procura, fece le prime rivelazioni. Una ricostruzione che non fu ritenuta credibile e da supertestimone, Giorgetti diventò imputato con l’accusa di falsa testimonianza.

LE RIVELAZIONI

«Il rapimento di Emanuela Orlandi è stato deciso e realizzato dalla Banda della Magliana. La ragazza è stata rapita con l’obiettivo di recuperare 15 miliardi di lire appartenenti a Manlio Vitale, ex Testaccino, detto “Er Gnappa”, arrestato di recente». Con queste rivelazioni sulla scomparsa della cittadina Vaticana (1983) si era presentato Georgetti davanti al procuratore aggiunto Giancarlo Capaldo e dal sostituto Simona Maisto.

Era solo l’inizio: dal 2010 - a ancora nel 2019 - Giorgetti punterà il dito contro i membri della banda della Migliana, ma le sue dichiarazioni non saranno mai considerate attendibili a causa della carenza di riscontri testimoniali o materiali. Dichiarazioni che non riuscirono a dipanare la fitta rete di misteri intorno alla scomparsa della “Vatican girl”. Eppure: «Alcuni dettagli forniti da Georgetti negli anni hanno poi trovato riscontro.

In parte anche nelle dichiarazioni successive di Sabrina Minardi» precisa l’avvocato Nicotera. All’epoca della scomparsa della 15enne, Minardi era l’amante di Enrico de Pedis, “Renatino”. Dichiarazioni, anche queste, secondo la Procura, inconsistenti: «Emergono dunque in tutta evidenza le contraddizioni e le inverosimiglianze che hanno caratterizzato le dichiarazioni della Minardi» scriveranno i giudici nella richiesta di archiviazione della seconda inchiesta giudiziaria (2015).

AMICIZIE PERICOLOSE

E proprio al capo della Banda della Magliana era vicino Georgetti. Come riferì ai giudici in Procura, pochi giorni prima del rapimento dell’Orlandi. In particolare il super testimone era a cena a Tratevere con Renatino e Franco Giuseppucci, “Er negro”: in questa circostanza i boss della Magliana avrebbero fatto riferimento a «un sopralluogo in un appartamento nella zona del Vaticano». Il covo, secondo Georgetti dove avrebbero tenuto nascosta la 15enne nei primi giorni di prigionia. Affermazioni queste che però, non avrebbero trovato riscontro. Rivelazioni fasulle secondo la Procura. Ma su cui l’uomo del mistero ha insistito anche quando si era trasferito a Soriano del Cimino tanto da richiedere a più riprese di essere ascoltato dai carabinieri.

Con un’escalation di telefonate e blitz a sorpresa in caserma che gli sono costate una denuncia e un altro processo. Anni turbolenti che hanno trasformato Georgetti in un personaggio sempre più eccentrico e, forse, più solo. Lontano dagli scintillanti anni ‘80 quando trascorreva le sue giornate nel bar di via Chiabrera, il punto di ritrovo per Renatino, Er negro, Danilo Abbruciati “Er Camaleonte”, Antonio Mancini “Accattone” e Marcello Colafigli “Marcellone”. Dove aveva stretto le prime amicizie pericolose per poi militare con l’estrema destra di Signorelli e Tilgher.

Ma il filo rosso che ha attraversato la vita di Georgetti resta la misteriosa scomparsa della cittadina vaticana a cui ha intrecciato ricordi, amicizie, legami e, forse, qualche indizio sulla verità.

Una storia sospesa quella sulla sparizione Orlandi: una narrazione piena di punti bui che sono destinati a rimanere bui.

