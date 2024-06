La Mecca, pellegrini girano intorno alla Kaaba di notte

EMBED





I fedeli musulmani si radunano alla Grande Moschea nella città santa dell'Islam, La Mecca, per girare intorno alla Kaaba in preparazione del pellegrinaggio annuale dell'Hajj. Scopri l'atmosfera sacra e suggestiva di questo rito notturno, uno dei momenti più intensi e spirituali per milioni di musulmani in tutto il mondo.